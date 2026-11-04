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Зірка "Жіночого кварталу" виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
2,9 т.
Зірка "Жіночого кварталу" виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами
Аліна Блажкевич вирішила виїхати з Києва разом із родиною. Джерело: instagram.com/alinablazhkevych

Зірка "Жіночого кварталу" та учасниця команди "Тріо Різні" Аліна Блажкевич повідомила, що вони з родиною виїжджають із Києва. Артистці нелегко покидати столицю, однак збільшення ворожих атак не залишило їй іншого вибору.

Про це Блажкевич заявила у своїх Instagram-stories. Комедійна акторка не розкрила, яке саме місто вони з родиною обрали для переїзду, лише зауважила, що зупиняться в одній із західних областей України.

Зірка ''Жіночого кварталу'' виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами

Аліна Блажкевич заявила про переїзд із Києва. Джерело: Скриншот

"Друзі. Поділюсь. Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно. Я не хочу. Але", – написала знаменитість.

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Готуючись до зміни місця проживання, Аліна Блажкевич зіткнулася з несподіваною проблемою – вартість перевезення речей з Києва на Захід країни виявилася дуже високою. Артистка навіть звернулася до підписників із проханням допомогти розібратися в питаннях логістики, аби з'ясувати, чи скрізь ця послуга коштуватиме так дорого.

"Перевезення коштує стільки, що простіше все викинути і купити нове", – зазначила акторка.

Зірка ''Жіночого кварталу'' виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами

Акторка була шокована вартістю перевезення речей. Джерело: Скриншот

Що відомо про зірку "Жіночого кварталу"

Аліна Блажкевич родом із Херсона. Вищу освіту вона здобувала за спеціальністю "журналістика" і саме в студентські роки почала робити перші кроки в становлення творчої кар'єри. Аліна Блажкевич разом із Анастасією Оруджовою та Олександрою Машлятіною заснували колектив "Тріо Різні" й гучно заявили про себе в українській індустрії гумору в 2015 році, з'явившись на сцені шоу "Ліга сміху".

Зірка ''Жіночого кварталу'' виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами

Блажкевич є учасницею команди "Тріо Різні". Джерело: instagram.com/triorizni

До речі, проєкт подарував акторці не лише широку впізнаваність, а й кохання. Саме завдяки "Лізі сміху" Аліна Блажкевич (дівоче прізвище – Гордієнко) познайомилася із Романом Блажкевичем, який зробив їй пропозицію руки та серця під час одного з концертів. Весілля закохані зіграли в серпні 2020 року. В 2024-му Блажкевич народила сина.

Зірка ''Жіночого кварталу'' виїжджає з Києва через безпекову ситуацію: на неї чекала несподівана проблема з цінами

Аліна та Роман Блажкевичі виховують сина. Джерело: instagram.com/alinablazhkevych

Після тріумфу на "Лізі сміху" акторка стала зіркою "Жіночого кварталу", а також знімалася в проєктах "Країна У" та "Волонтери". У 2026 році Аліна Блажкевич вирішила розірвати співпрацю з "кварталівцями", замість чого зосередилася на розвитку власного YouTube-каналу з колегами по "Тріо різні".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ірина Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем.

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