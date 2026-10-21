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Зірка "Від пацанки до панянки" вийшла на зв'язок із в'язниці США: як відбулося затримання та з ким зараз її діти

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
3,7 т.
Зірка "Від пацанки до панянки" вийшла на зв'язок із в'язниці США: як відбулося затримання та з ким зараз її діти
Влада Роговенко розкрила подробиці свого затримання у США. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Зірка реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко вийшла на зв'язок після затримання у США. Блогерка повідомила, що першопочатковою причиною її потрапляння під варту стала публічна сварка з обранцем Алексом, однак наразі вона не на свободі з іншої причини. Роговенко залишається у в'язниці через протерміновані документи.

Деталі затримання блогерка прояснила під час відеодзвінку з Алексом. Бойфренд Влади Роговенко поширив запис розмови у своєму закритому профілі в Instagram і його швидко "рознесли" в мережі.

За словами блогерки, скандальна історія закрутилася після того, як вона поширила в особистому Telegram-каналі кілька емоційних роликів зі скаргами на стосунки з бойфрендом. Алекс вирішив приїхати до Роговенко в ресторан, аби розставити всі крапки над "і", та між ними розгорівся гучний конфлікт.

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"Ми з ним там спілкувалися на дуже підвищених тонах, і хтось із персоналу, мабуть, викликав поліцію. Оскільки я була в стані алкогольного сп'яніння, мене забрали для подальших розбірок. Але цю справу закрили за один день", – заявила зірка "Від пацанки до панянки".

Зірка ''Від пацанки до панянки'' вийшла на зв'язок із в'язниці США: як відбулося затримання та з ким зараз її діти

Проблеми у блогерки почалися після публічної сварки з бойфрендом. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Однак додому Владу Роговенко не відпустили, оскільки в неї близько року тому закінчився термін дії документів. З цієї причини справою блогерки зайнялися представники Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE).

Зірка ''Від пацанки до панянки'' вийшла на зв'язок із в'язниці США: як відбулося затримання та з ким зараз її діти

Роговенко досі перебуває під вартою через протерміновані документи. Джерело: Скриншот

Окремо Роговенко закцентувала увагу на тому, де зараз перебувають троє її дітей: Марк, Тім та Лея, яка з'явилася на світ два місяці тому. За словами блогерки, синами й донькою опікується її мама, а також допомагає матір Алекса.

"Могло бути й гірше. Уявіть ситуацію, якби мами не було. Служба опіки би приїхала, "розкидала" моїх дітей по різних сім'ях. Уявляєте, яка це психологічна травма? Не хвилюйтеся, все нормально", – підсумувала блогерка.

Зірка ''Від пацанки до панянки'' вийшла на зв'язок із в'язниці США: як відбулося затримання та з ким зараз її діти

Діти Роговенко перебувають із її мамою. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Нагадаємо, що згідно з даними Broward County Crime Watch, Владу Роговенко (в документах – Колесніченко) заарештували 12 жовтня 2026 року в місті Санрайз, штат Флорида. Правоохоронці нібито запідозрили блогерку в тому, що під час конфлікту з обранцем вона кілька разів ударила його, тож звинуватили її у домашньому насильстві. Після інциденту її затримали, доправили до лікарні для медичного огляду, а потім – до в’язниці округу Бровард. Окрім того, на Роговенко наклали федеральне імміграційне затримання.

Раніше OBOZ.UA розповів, що українська блогерка Ніколь Вірлан оскандалилася після червоної доріжки в Росії та спробувала "замести сліди".

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