Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою ''холостячкою''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія вдарила по Києву балістикою після перемовин, є жертва, постраждали десятки людей: Зеленський відреагував на атакуРосія вдарила по Києву балістикою після перемовин, є жертва, постраждали десятки людей: Зеленський відреагував на атакуЩо відомо про бізнес ЗлочевськогоІмперія на надрах: як родина Злочевського заробляє мільярди та уникає відповідальностіЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріБез батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. ФотоБез батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. ФотоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівІлюстрація - українці в ПольщіЗарплати цих біженців з України в Польщі вищі, ніж у місцевих: хто заробляє найбільшеРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відеоУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
411
Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою "холостячкою"
Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором. Джерело: instagram.com/slava_krasowska

Українська акторка Слава Красовська, відома за серіалами "Кріпосна" та "Будинок "Слово": Нескінчений роман", офіційно розірвала шлюб. Про зміни в особистому житті артистка повідомила у соцмережах, а також натякнула, що не проти взяти участь у романтичному реаліті "Холостячка".

Красовська опублікувала відео в Instagram, на якому щасливо підтанцьовує, та додала до нього промовистий підпис. Акторка також показала фрагмент скриншота із застосунку "Дія", де зазначено, що шлюб розірвано 20 жовтня 2026 року.

"Офіційно – холостячка. Де там займати чергу за Тонею?" – написала артистка, посилаючись на уже оголошену головну героїню "Холостячки" Антоніну Хижняк.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
45,7 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
45,7 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
Оксана ГейдорОксана Гейдор
7,5 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
7,5 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
6,2 т.
Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадив
6,2 т.
Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадив

У коментарях підписники припускають, що Красовська вже могла закохатися й невдовзі почне будувати нові стосунки. Проте сама акторка не розкривала, чи з'явився в її житті новий обранець.

Що відомо про шлюб Слави Красовської

У вересні 2020 року Красовська вийшла заміж за актора Олександра. Весілля відбулося в Малому театрі, де працює артистка. Для церемонії вона обрала незвичний образ із вінком замість фати та кросівками.

Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою ''холостячкою''

У вересні 2020 року Красовська вийшла заміж за актора Олександра. Джерело: instagram.com/slava_krasowska

На той час пара була разом уже вісім років. Як розповідала Красовська в інтерв'ю 2021 року, вони познайомилися під час навчання в театральному інституті й були однокурсниками.

"Я не уявляю, як можна було б вибрати собі в пару людину нетворчу, яка не служить у театрі або не працює в кіно. Ми дуже добре розуміємо, як усе відбувається в нашій професії, скільки сил нам потрібно докладати", – ділилася акторка.

Попри тривалий шлюб, Красовська нечасто розповідала про сімейне життя й не робила чоловіка частиною свого публічного образу.

Зірка українського кіно розлучилася з чоловіком-актором і натякнула, що готова стати новою ''холостячкою''

Красовська нечасто розповідала про сімейне життя. Джерело: instagram.com/slava_krasowska

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зірка "Ліги сміху", який був довіреною особою Зеленського та став депутатом, розлучається з дружиною.

Схожі теми
зіркирозлученняактриса
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел