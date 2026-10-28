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Зірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
1,6 т.
Зірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми
Катерина Кузнєцова розкрила неприємну правду про пенсії українських акторів. Джерело: instagram.com/katykino

Акторка Катерина Кузнєцова публічно висловила думку про необхідність змінити підхід до оплати праці зірок українського кіно. Вона заявила, що представники старшого покоління артистів не можуть забезпечити собі достойний рівень життя на ту пенсію, яку зараз отримують. Хорошим рішенням такої проблеми знаменитість вважає запровадження системи роялті.

Така модель виплат забезпечить акторам можливість отримувати фінансову винагороду кожного разу, коли картини за їхньої участі буде використано в комерційних цілях, як от повторний показ на телебаченні чи стримінгах. Свою позицію Кузнєцова висловила в коментарі для проєкту BACKSTAGE.

"Я вважаю, що український кінематограф має переглянути цю історію (з роялті. – Ред.), тому що це надважливо. Я не буду говорити за себе, але є величезна кількість вже дорослих акторів, які зараз не можуть жити на цю пенсію. І саме заради них треба це робити", – наголосила акторка.

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Зірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми

Катерина Кузнєцова заговорила про пенсії українських акторів. Джерело: Скриншот

На підтвердження своєї думки Катерина Кузнєцова навела вдалий приклад підходу до виплати в іноземній кіноіндустрії. За її словами, композитор, який написав саундтрек до культової мильної опери "Санта-Барбара", отримуватиме роялті до кінця життя, тож, відповідно, не страждатиме від нестачі коштів.

"Як тільки показують епізод чи в YouTube лунає ця пісня, людині надходить якась сума. І це дуже правильно. Мені би дуже хотілося, щоб українські актори, як молоді, так і дорослі, отримували роялті", – сказала знаменитість.

Зірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми

Зірка розповіла про важливість роялті. Джерело: instagram.com/katykino

Раніше OBOZ.UA розповів, що Дядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистам.

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