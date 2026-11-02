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Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,0 т.
Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали
Вікторія Маремуха виїхала з України

Акторка та блогерка Вікторія Маремуха, яка здобула широку впізнаваність завдяки телешоу "Супермодель по-українськи", ухвалила рішення виїхати з України разом зі своїм 4-річним сином Лукою. Відтепер вони мешкатимуть у Португалії.

Про еміграцію Маремуха повідомила на особистій сторінці в Instagram. На невеликій серії світлин блогерка коротко показала, як минув їхній переїзд, а в геолокації до допису зазначила, що вони з сином зупинилися в Лісабоні.

Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали

Вікторія Маремуха з сином емігрували до Португалії. Джерело: instagram.com/vicky_mare

Як зізналася Вікторія Маремуха, рішення покинути Україну далося їй зовсім нелегко. Акторка до останнього не хотіла покидати власний дім, однак складні реалії війни змусили її піти на радикальний крок, зокрема, задля безпеки сина.

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Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали

Акторці було складно ухвалити рішення про переїзд. Джерело: Скриншот

До речі, в Португалію також прилетів колишній чоловік Вікторії Маремухи, французький бізнесмен Луї Беллє, від якого вона народила сина. Акторка показала зворушливий момент возз'єднання Луки з батьком в аеропорту після тритижневої розлуки.

Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали

У Португалію прилетів колишній чоловік Маремухи. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Вікторія Маремуха та Луї Беллє уклали шлюб у червні 2021 року, а вже восени 2022-го стали батьками сина. Вони дотримувалися вільних стосунків – форма взаємин, де партнери згодні мати романтичні або сексуальні зв'язки з іншими людьми, зберігаючи при цьому емоційний зв'язок одне з одним.

На початку 2025 року Маремуха повідомляла, що вони з Беллє пережили серйозну кризу в шлюбі, після якої знайшли в собі сили знову зійтися, однак не на довго. Навесні 2026-го акторка оголосила про розлучення. Маремуха підкреслювала, що рішення розірвати стосунки вони з Беллє ухвалили спільно й зберегли повагу одне до одного.

Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали

Маремуха розлучилася з чоловіком навесні 2026 року. Джерело: instagram.com/vicky_mare

Після розлучення експодружжя розділило майно в досить цікавий спосіб – квартира в Києві залишилася у власності бізнесмена, однак акторка мала право там жити до повноліття сина. Водночас Луї Беллє мав придбати Маремусі житло неподалік, аби вони могли вільно брати участь у вихованні сина.

Що відомо про блогерку

Вікторія Маремуха народилася 5 червня 1989 року в селі Мартинівка Вінницької області. З раннього дитинства вона прагнула підкорити модельну індустрію, однак батьки не підтримували її ініціативу, мовляв, це не повноцінна професія.

Зірка телешоу вимушено покинула Україну з 4-річним сином і розсекретила, в яку країну вони переїхали

Вікторія Маремуха стала відомою завдяки шоу "Супермодель по-українськи". Джерело: instagram.com/vicky_mare

Маремуха працювала асистенткою викладача у Київському Національному університеті культури і мистецтв, допоки вчинок друга кардинально не змінив її життя. Він заповнив замість блогерки анкету на проєкт "Супермодель по-українськи" і вона змогла туди потрапити. Спершу інші учасниці не вбачали в Маремусі серйозну конкурентку, однак це було дарма – вона посіла друге місце в фіналі.

Пізніше вона стала зіркою серіалу "Київ вдень та вночі", а також працювала ведучою шоу "Ранок з Україною".

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