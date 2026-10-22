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Зірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зник

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
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Зірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зник
Бакланов розповів про неоднозначну розмову з російським актором перед початком великої війни. Джерело: instagram.com/baklanov.gr

Заслужений артист України Григорій Бакланов пригадав досить дивну розмову з російським актором, із яким вони свого часу товаришували, за кілька годин до початку великої війни. За словами зірки серіалу "Спіймати Кайдаша", колега переконував його, що РФ точно не піде з повномасштабною агресією на нашу Батьківщину, а от коли таке "передбачення" не справдилося, він просто зник.

Бакланов зауважив, що тоді його друг публічно так і не висловив свою позицію щодо війни, ба більше, навіть в особистому спілкуванні не спромігся роз'яснити політичні погляди. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

"Мовчання було ще гіршим. Це було досить неочікувано, бо дружба якась була. А коли я зрозумів, що людина нічого не каже навіть тобі... Пам'ятаю, що за сім годин до вторгнення він телефонував мені і казав, що все буде добре, бо він ніби знає все. Воювати наче не будуть. І раптом зникає людина. Я зрозумів, що це не те, щоб він прийняв якусь позицію, а він просто чекає", – висловився кінозірка.

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Зірка ''Спіймати Кайдаша'' пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зник

Григорій Бакланов поділився, як друг-актор із РФ переконував його, що велика війна не почнеться. Джерело: Скриншот

Як підкреслив Григорій Бакланов, таку мовчазну позицію після 24 лютого 2022 року загалом зайняло немало російських акторів. Вони хотіли зрозуміти, як розгортатимуться події жахливої війни. Якби справдилася кремлівська мрія про "Київ за 3 дні", артисти би заговорили про те, що так склалися обставини, а якби Україна швидко виборола перемогу, транслювали б інші наративи.

"Вони чекали. Коли стало видно, що це все розтягується, то почали робити дописи з підтримкою, або просто зникали. Принаймні ніхто раптово не писав", – пригадав актор.

Зірка ''Спіймати Кайдаша'' пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зник

Актор розповів про зміни в настроях російських колег перед 24 лютого 2022 року. Джерело: instagram.com/baklanov.gr

Але водночас Бакланов почав помічати певні зміни в поведінці деяких колег із країни-агресора приблизно за пів року до початку повномасштабної війни. За словами актора, його товариш раптово став говорити про "втому" від політики України щодо в'їзду на територію держави росіян.

"Почалися інші фрази, типу: "Все це дістало. Ваша політика, що не впускають. Не можна нормально приїздити сюди і знімати. Нічого, скоро все це завершиться". У якийсь момент я не витримав і такий: "Про що ти кажеш? Що завершиться?". Він каже: "Гришо, все нормально буде. Скоро все це завершиться", – розповів Бакланов.

Раніше OBOZ.UA розповів, що заслужений артист Григорій Бакланов розкрив, як росіян хотіли "повернути" на українські екрани після 2022 року та хто цьому завадив.

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