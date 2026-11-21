Між королевою Каміллою та колишньою учасницею гурту Spice Girls Джері Галлівелл виник дещо незручний момент на церемонії нагородження переможців Літературного конкурсу Співдружності, що відбувся в палаці Святого Якова в Лондоні. Артистка вирішила привітати Її Величність міцними обіймами й поцілунками в обидві щоки, чим порушила протокол.

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Як підкреслює People, хоча наразі й не існує чітких обмежень щодо поведінки з британськими монархами, Камілла та Чарльз III дотримуються традиційних жестів під час публічних зустрічей: чоловіки роблять легкий уклін, а жінки – реверанс. Таким правилом переважно керуються усі люди, які спілкуються із королівським подружжям, однак Джері Галлівелл вирішила вийти "за рамки".

Судячи з відео, яке поширило видання Hello у своєму Instagram, Її Величність була готова до того, що співачка влаштує їй "особливу" зустріч. У 2021 році вони також обмінювалися теплими обіймами, щоправда, цього разу королева Камілла, схоже, не очікувала, що привітання з боку зірки Spice Girls затягнеться так надовго.

Дружина Чарльза III поцілувала Джері Галлівелл у щоку й вже збиралася відійти, однак співачка несподівано зупинила її та міцніше притиснулася на кілька секунд. На обличчі королеви Камілли миттєво з'явилося легке здивування, що не залишилося без уваги користувачів мережі.

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"Ха-ха, давай, Джері! Як же незручно почувалася Камілла".

"Я знаю, що шлях Камілли до титулу королеви був нелегким. Але вона – королева. Гадаю, дотримуватися етикету тут не завадить. Зокрема, не варто обіймати її так, ніби ти 14-річна дівчинка, яка вперше за навчальний рік зустрілася з друзями".

"Ой, це якийсь кринж. Камілла цього не хотіла".

"Навіщо ти обіймаєш королеву?".

"Це так ніяково".

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