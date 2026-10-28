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Зірка серіалу "Чорнобиль", якого ображали через зовнішність, зробив підтяжку обличчя. Фото тоді та зараз

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,5 т.
Зірка серіалу "Чорнобиль", якого ображали через зовнішність, зробив підтяжку обличчя. Фото тоді та зараз
Баррі Кіоган зробив підтяжку обличчя

Ірландський актор Баррі Кіоган, який неодноразово стикався із жорстокою критикою через свою зовнішність, вирішив зробити підтяжку шкіри на обличчі. 34-річна зірка серіалу "Чорнобиль" обрав інноваційну процедуру Xerf, яка не передбачає хірургічного втручання чи використання ін'єкцій.

Під час проведення косметичної маніпуляції застосовується радіочастотна технологія, яка стимулює вироблення колагену та ущільнює шкіру. Вартість такого методу підтяжки становить приблизно 3 500 доларів (160 074 грн). Процес процедури в Instagram показала експертка з догляду за обличчям Нілам Холмс, якій довірився Баррі Кіоган.

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"Я багато чув про Xerf, і Нілам дуже захоплена своєю справою. Вона справді чудово знається на тому, що робить. Кажу це цілком серйозно. До того ж щоразу, коли я приходжу сюди, почуваюся дуже розслаблено, це справжня терапія. Я краще почуваюся і маю кращий вигляд. Вважаю, що важливо дбати про себе як зсередини, так і зовні", – прокоментував косметичну маніпуляцію актор.

Зірка серіалу ''Чорнобиль'', якого ображали через зовнішність, зробив підтяжку обличчя. Фото тоді та зараз

Баррі Кіоган зробив процедуру Xerf

Баррі Кіоган активно доглядає за своїм обличчям не один рік. Знаменитість регулярно робить косметологічні процедури завдяки яким, як підкреслила експертка, його шкіра має набагато кращий вигляд.

Новина про те, що Кіоган зробив підтяжку обличчя з'явилася через кілька місяців після того, як актор відверто заговорив про цькування у мережі. Хейтерські коментарі в бік зовнішності артиста настільки зачепили його, що в певний момент він навіть не хотів виходити з дому.

"У мережі дуже багато ненависті. Мене постійно ображають через мою зовнішність, і це вже перейшло певну межу. Розумієте, з таким стикається кожен. Але через це я почав замикатися в собі. Мені більше не хочеться відвідувати різні заходи чи навіть виходити з дому. Я кажу це абсолютно щиро й відверто. Це вже стає проблемою", – ділився знаменитість.

Зірка серіалу ''Чорнобиль'', якого ображали через зовнішність, зробив підтяжку обличчя. Фото тоді та зараз

Актора цькували через зовнішність

Баррі Кіоган навіть вирішив припинити свою діяльність у соцмережах, аби не читати образи у свій бік. Та все ж іноді зірка заходив в інтернет після гучних подій, аби побачити, як його сприйняла публіка, і здебільшого бачив "неприємну" реакцію.

Що відомо про актора

Баррі Кіоган народився 18 жовтня 1992 року в ірландській столиці – Дубліні. Він мав досить складне дитинство, адже разом із братом змінив 13 прийомних сімей за сім років. Мама знаменитості страждала від героїнової залежності, а батька не було поруч. 

Акторську кар'єру Кіоган розпочав у 2011-му, зігравши невелику роль у стрічці "Між каналами". Вже після досягнення повноліття він знявся у проєктах "Місто-казка", "Любов/Ненависть", "71", "Ссавець" та "Провини наші".

Зірка серіалу ''Чорнобиль'', якого ображали через зовнішність, зробив підтяжку обличчя. Фото тоді та зараз

Баррі Кіоган зіграв у стрічці "Чорнобиль". Джерело: Кадр із серіалу

У 2017 році знаменитість отримав нагороду Ірландського кіно і телебачення за найкращу чоловічу роль другого плану в фільмі "Вбивство священного оленя", а вже в 2019-му був номінований на премію BAFTA в номінації "Зірка, що сходить". Більшої впізнаваності Баррі Кіогану принесла роль радянського солдата Павла в серіалі від HBO "Чорнобиль". 

Раніше OBOZ.UA розповів, що 36-річна Дженніфер Лоуренс зробила підтяжку грудей після народження двох дітей.

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