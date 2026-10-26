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Зірка серіалів несподівано зʼявилася на "Голосі": як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
1,1 т.
Зірка серіалів несподівано зʼявилася на "Голосі": як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери
Зірка серіалів несподівано зʼявилася на "Голосі"

Українська акторка Олена Світлицька, відома за ролями в серіалах "Лікар Ковальчук", "Жіночий лікар" та "Виховання почуттів", несподівано змінила знімальний майданчик на сцену "Голосу країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала хіт Гайтани "Самотня боса", змусивши тренерів танцювати.

Зрештою червону кнопку натиснула лише Наталія Могилевська, запросивши артистку до своєї команди. Виступ Світлицької опублікували на YouTube.

34-річна акторка настільки захопилася виступом, що просто на сцені зняла підбори й продовжила співати босоніж. Її запал передався і зірковим наставникам.

Зірка серіалів несподівано зʼявилася на ''Голосі'': як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

34-річна акторка настільки захопилася виступом, що просто на сцені зняла підбори. Джерело: Instagram Олени Світлицької

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Тіна Кароль також скинула взуття, піднялася на тренерське крісло й почала танцювати. MONATIK і Наталія Могилевська теж підтанцьовували під композицію. Однак повернулася до акторки саме Могилевська, яка назвала її "світлом" і запропонувала приєднатися до своєї команди.

Зірка серіалів несподівано зʼявилася на ''Голосі'': як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Кароль танцювала на кріслі. Джерело: кадр з випуску

Зірка серіалів несподівано зʼявилася на ''Голосі'': як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Кароль танцювала на кріслі. Джерело: кадр з випуску

Після завершення номера на сцену запросили коханого Світлицької, актора Тараса Цимбалюка. Він приніс обраниці букет малинових кущових троянд і поцілував її під оплески глядачів. Поява актора викликала жваву реакцію тренерів, а Могилевська не забарилася із запитанням про можливе весілля.

Зірка серіалів несподівано зʼявилася на ''Голосі'': як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Після завершення номера на сцену запросили коханого Світлицької. Джерело: Instagram Олени Світлицької

"Від усього серця скажу вам, що створювати своє життя, любов, продовжувати народжувати, жити, любити, виховувати дітей, співати пісні одне одному, приходити на "Голос", знімати кіно під час війни – це, вважаю, і є наша головна перемога. Щаслива вас бачити, вітаю", – звернулася співачка до пари.

Зірка серіалів несподівано зʼявилася на ''Голосі'': як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Після завершення номера на сцену запросили коханого Світлицької. Джерело: Instagram Олени Світлицької

Після цього Могилевська підійшла до акторів та подарувала Світлицькій брошку у вигляді сонця.

Зірка серіалів несподівано зʼявилася на ''Голосі'': як виступила кохана Тараса Цимбалюка та чи розвернулися до Олени Світлицької тренери

Могилевська подарувала Світлицькій брошку у вигляді сонця. Джерело: кадр з випуску

Раніше OBOZ.UA повідомляв, куди зник після слави двічі переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин.

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