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Зірка Netflix із "ідеальним обличчям" зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Зірка Netflix із "ідеальним обличчям" зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни. Фото
Аня Тейлор-Джой зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни

Голлівудська акторка Аня Тейлор-Джой ризикнула оголитися перед камерами, зʼявившись на показі Dior у Парижі в прозорій чорній мереживній блузі. 30-річна акторка не стала вдягати під нього білизну, тож крізь тканину було видно її оголене тіло та груди.

Зірка Netflix прибула на показ колекції Dior весна-літо 2027 у саду Тюїльрі (Париж, Франція), повідомляють у Daily Mail. Тейлор-Джой доповнила відвертий топ чорною спідницею-олівцем, шарфом і класичними туфлями-човниками на підборах.

Крижано-білі локони вона уклала в мʼякі кучері, а для виходу у світ обрала стриманий макіяж.

Зірка Netflix із ''ідеальним обличчям'' зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни. Фото

Образ актриси

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Аня Тейлор-Джой відвідала модний захід разом з іншими знаменитостями. Серед гостей показу були Дженніфер Лоуренс, Ріанна, Міранда Керр, Кейт Мосс, Розалія та Карлі Клосс.

Останніми роками про Тейлор-Джой найбільше говорять через її "ідеальну" зовнішність. У 2024 році британський пластичний хірург Джуліан Де Сілва назвав її найкрасивішою жінкою світу за результатами аналізу "золотого перетину" обличчя.

За його розрахунками, обличчя Тейлор-Джой відповідало пропорціям "золотого перетину" на 94,66%. Фахівець аналізував розташування очей, брів, носа, губ, підборіддя, щелепи та форму обличчя. Найвищий результат акторка отримала за розташування очей – 98,9%, а її брови набрали 94%.

Зірка Netflix із ''ідеальним обличчям'' зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни. Фото

Актрису називали найкрасивішою жінкою світу

Зокрема, у рейтингу, складеному за цими розрахунками, Тейлор-Джой випередила Зендаю, Беллу Хадід і Марго Роббі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "найкрасивіша жінка світу", яка ввела в моду оголений вагітний живіт, приголомшила гламурним образом на премʼєрі.

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