Jerry Heil готує два спеціальні номери в супроводі симфонічного оркестру для масштабного різдвяного шоу для всієї родини "Зірка мрій". До лайнапу також приєдналися Наталія Могилевська, alyona alyona та KHAYAT. Святковий концерт відбудеться 17 грудня в київському Палаці "Україна".

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Спеціально для різдвяного шоу Jerry Heil представить одну зі своїх авторських пісень в оркестровому звучанні та унікальний музичний перформанс – щедрівковий вінок, що об’єднає в єдину симфонічну композицію чотири українські обрядові твори: "Павочка ходить", "Господарський двір на семи стовпах", "Засвічу свічу" і "Щедрик".

В основі музичної драматургії перформансу – контраст двох настроїв, з якими українці сьогодні зустрічають зимові свята: туги за близькими, втраченими домівками та мирним життям і водночас надії, яку несе із собою Різдво. Ключовою музичною темою стане легендарний "Щедрик" – символ стійкості української культури. У фіналі мотиви всіх чотирьох творів переплітаються на основі народної пісні "Засвічу свічу", втілюючи головну ідею постановки: Різдво – це народження світла навіть посеред непроглядної темряви.

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Таким чином, "Зірка мрій" об’єднає на одній сцені Jerry Heil, Наталію Могилевську, KOLA, alyona alyona, KAZKA, KHAYAT, TVORCHI, Шугара, SHUMEI, TARABAROVA та Нікіту Кісельова. Ілюзійні номери для шоу готує дует Magic Brothers – брати Дмитро та Артур Томашевські.

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Генеральні співпартнери проєкту – Mastercard та Prom. Офіційний партнер – мережа "Аптека 9-1-1".

Квитки на різдвяне шоу "Зірка мрій" у Палаці "Україна" вже у продажу за посиланням.