Анастасія Ткаченко зізналася в алкоголізмі

Українська гумористка та зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Ткаченко відверто зізналася, що страждала від алкогольної залежності. Під час гулянь артистка могла випити 1,2 літра міцних спиртних напоїв, а наступного дня навіть не відчувала себе зле, проте зрештою такий спосіб життя спричинив у неї серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Як розповіла Ткаченко в інтерв'ю для проєкту Okay Eva, після одного з чергових застіль її стан різко погіршився, тож вона миттєво поїхала до лікарів, від яких почула, що опинилася на межі цирозу печінки. Гумористка дуже злякалася за власне життя, тож стала на шлях тверезості.

"Я кинула пити, курити, взагалі нічого не вживаю і не п'ю антидепресанти. 10 листопада буде рівно рік. Раніше я пила щодня. Я не пила Просекко, пиво, все це слабоалкогольне. Була або текіла, або горілка, або джин, або віскі. Моя норма – це 0,7. Якщо я гуляла, якесь свято, то це – 1 літр 200 мілілітрів. Це називається функціональний алкоголізм", – поділилася комікеса.

За словами Анастасії Ткаченко, вона до останнього не визнавала цієї проблеми. Алкоголь ніколи не впливав на її працездатність і тривалий час дарував виключно "радість", тож вона не хотіла нічого змінювати. Проте з часом, як підкреслила знаменитість, організм дав їй зрозуміти, що не витримує такого способу життя.

"Я переїхала в цей будинок із сильним похміллям, тому заснула на дивані. Я прокидаюся і не відчуваю половини обличчя. У мене починається панічка. Я збираюсь, сідаю в таксі, їду в лікарню і кажу невропатологу, що в мене інсульт. Вони кажуть, що у вас нема інсульту, це тривожність, панічка. Я кажу: "Давайте будемо дивитися, що в мене". Ми робимо чекап організму і мені говорять: "Давайте, гуляйте, пийте. Спосіб життя – бомбічний. Можете продовжувати, але три роки. Тому що у вас розкладеться печінка", – розповіла гумористка.

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Почувши такі слова, зірка "Жіночого Кварталу" злякалася, що може померти, тож одразу кинула вживати алкоголь. Близько двох місяців Ткаченко дотримувалася тверезості, однак потім у неї перестала боліти печінка, тож вона повернулася до шкідливої звички. Це лише погіршило її стан.

"Я поїхала до лікаря і він сказав: "Напевно, ми тебе недостатньо налякали, якщо ти не зрозуміла, що відбувається". Коли він мені показав аналізи здорової людини і мої, я завалила. Я сіла і думаю: "Що я роблю зі своїм життям? Чому щось керує мною?". Я думала, що все, моє життя закінчене. Я потрапила в таку дофамінову яму. Мене не радувало нічого. Я думала, що вкорочу собі віку", – пригадала артистка.

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Та все ж Анастасія Ткаченко змогла взяти себе в руки. Вона пішла в реабілітаційний центр для людей з алкогольною та наркотичною залежностями, а також почала відвідувати психіатра. Комікесі виписали спеціальні препарати, завдяки чому відчула покращення морального стану приблизно через три місяці.

Нагадаємо, що, окрім відмови від алкоголю, Анастасія Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунку. Про хірургічне втручання гумористка повідомила 16 березня, а про справжні причини такого рішення наважилася розповісти лише наприкінці весни.

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"У мене почалися проблеми з печінкою влітку 2025 року. Я пішла до лікарів, які зробили всі обстеження. І мені сказали, що мені треба зробити. Одною з альтернатив була баріатрична операція, яка давала мені можливість досягнути тих результатів, які я хочу отримати по здоров'ю – зменшити печінку. Плюс, я вже йшла до цукрового діабету, зрозуміло, через зайву вагу. Усі ці нюанси були пов'язані із зайвою вагою", – розповідала артистка.

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Ткаченко не приховувала, що операція, яка загалом тривала чотири години стала для неї справжнім випробуванням. У перші дні після хірургічного втручання вона нічого не їла, а далі почала налагоджувати правильний режим харчування. Як зазначила комікеса, в непростий період поруч із нею були близькі друзі, які постійно її підтримували.

Після усіх змін в житті Анастасія Ткаченко побачила і разючу зміну цифр на своїх вагах. До проведення операції артистка важила 130 кілограмів, а зараз – 93,5 кг.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Варʼятів" Володимир Жогло, який важив 164 кг, розсекретив ціну операції зі зменшення шлунку.

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