Зірка ''Кварталу 95'' Євген Кошовий зізнався, чому перестав худнути: використовує давній прийом, щоб здаватися струнким

Художній керівник "Квартал 95" Євген Кошовий більше не приховує, що його спроби схуднути не мали бажаного продовження. Після періоду активних тренувань і змін у харчуванні гуморист вирішив не надто перейматися фігурою.

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Тепер, коли хоче мати стрункіший вигляд, він користується перевіреним роками прийомом – просто втягує живіт. Про це шоумен розповів у коментарі програмі "Ближче до зірок".

Він із гумором визнав, що його стосунки зі спортзалом не склалися, хоча кілька років тому він серйозно взявся за фізичну форму.

"У мене зі спортзалом, як вийшло... Не вийшло", – розповів Кошовий.

Водночас актор не став удавати, що дотримується суворого режиму харчування чи продовжує працювати над схудненням. За словами гумориста, сам він не надто переймається підрахунком часу для прийомів їжі та об'ємами порцій.

"Я втягую живіт. Я не буду триндіти, я такий, який є. По часу щось їсти... Це не для мене. Дівчата за цим слідкують. Слава Богу, що їх багато у мене в сім'ї", – поділився гуморист.

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Цікаво, що цей спосіб Кошовий використовує не вперше. Ще у 2019 році він розповідав, що не збирається відмовляти собі в улюбленій їжі, а для кращого вигляду має лайфхак. Тоді шоумен пригадав слова актора Станіслава Боклана, який рекомендував йому втягувати живіт.

Утім, кілька років тому ставлення Кошового до власної ваги дещо змінилося. У 2025 році він казав, що після консультації з дієтологинею налагодив харчування та продовжив відвідувати спортзал. Тоді актор повідомляв, що йому вдалося позбутися приблизно 8 кг, а в планах було скинути ще 5–7 кг.

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Водночас гуморист зізнавався, що боїться ставати на ваги, адже психологічно не готовий побачити, що результат не змінився.

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