Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересняракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відео"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: що сталось на бортуЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: що сталось на бортуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуАктор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедіїАктор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедії

Зірка культового фільму "Великий Лебовські" схуд на 90 кг і зʼявився на червоній доріжці. Фото тоді та зараз

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 3,7 т.
Зірка культового фільму "Великий Лебовські" схуд на 90 кг і зʼявився на червоній доріжці. Фото тоді та зараз
Зірка культового фільму "Великий Лебовські" схуд на 90 кг
Джерело: hollywoodreporter.com/Photofest

74-річний Джон Гудмен з’явився на прем’єрі фільму "Діггер" у Лос-Анджелесі (США) та здивував змінами у зовнішності. Актор, якого глядачі знають за роллю Волтера Собчака у культовому "Великому Лебовські", за останні роки схуд приблизно на 90 кг.

На червону доріжку Гудмен прийшов разом із дружиною Анною Бет, повідомляє Daily Mail. На червону доріжку знаменитість одягнув темно-синій костюм, смугасту сорочку та краватку.

Зараз актора важко впізнати порівняно з його образами минулих років: значну частину ваги він втратив після того, як відмовився від алкоголю, змінив харчування та почав регулярно тренуватися.

Зірка культового фільму ''Великий Лебовські'' схуд на 90 кг і зʼявився на червоній доріжці. Фото тоді та зараз

Як змінився Гудмен з 2009 року

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 196
"Моїм справжнім кумиром була Ані Лорак". Актриса "Кварталу" розповіла про "рану", яку нанесла їй співачка-зрадниця, та що їх повʼязувало
icon 196
"Моїм справжнім кумиром була Ані Лорак". Актриса "Кварталу" розповіла про "рану", яку нанесла їй співачка-зрадниця, та що їх повʼязувало
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 519
"Найкрасивіша жінка світу", яка ввела в моду оголений вагітний живіт, приголомшила гламурним образом на премʼєрі. Фото
icon 519
"Найкрасивіша жінка світу", яка ввела в моду оголений вагітний живіт, приголомшила гламурним образом на премʼєрі. Фото
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 470
Зірка Netflix із "ідеальним обличчям" зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни. Фото
icon 470
Зірка Netflix із "ідеальним обличчям" зважилася прийти на червону доріжку в прозорій блузі без білизни. Фото

У 2007 році він пройшов реабілітацію після десятиліть боротьби із алкогольною залежністю. Пізніше актор розповідав, що ця залежність тривала близько 30 років і зрештою стала для нього питанням життя та смерті.

"Це було 30 років хвороби, яка вражала всіх навколо мене, і вона дійшла до того, що кожен раз, коли я це робив, це ставало дедалі більш виснажливим. Це було питанням життя або смерті. Настав час зупинитися", – згадував артист.

Після відмови від алкоголю Гудмен почав поступово позбуватися зайвої ваги. До 2010 року він схуд приблизно на 45 кг. Актор змінив раціон і почав регулярно займатися спортом. Він тренувався шість днів на тиждень.

Його фізична активність включала ходьбу та тренування на біговій доріжці й орбітреці.

У 2023 році актор розповідав, що після пандемії його звичний режим тренувань змінився. Він зізнавався, що не займався спортом так активно, як раніше, але продовжував контролювати свою вагу.

Зірка культового фільму ''Великий Лебовські'' схуд на 90 кг і зʼявився на червоній доріжці. Фото тоді та зараз

Гудмен отримав світову популярність завдяки ролі Волтера Собчака

Джерело: IMDb / кадр з фільму

Гудмен отримав світову популярність завдяки ролі Волтера Собчака у культовому фільмі "Великий Лебовські". Його герой – найкращий друг головного персонажа на прізвисько Чувак, якого зіграв Джефф Бріджес. Волтер постійно потрапляє разом із ним у абсурдні ситуації, пов'язані з нібито викраденням дружини мільйонера та викупом.

"Великий Лебовські" вийшов у 1998 році. Спочатку стрічка не мала великого комерційного успіху й отримала неоднозначну реакцію критиків, однак згодом набула статусу культової.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що зірка "Варʼятів" Володимир Жогло, який важив 164 кг, розсекретив ціну операції зі зменшення шлунку, завдякі якій скинув 65 кг.

Схожі теми
Як змінилися зіркиакторзіркиДжон ГудменДжон Гудмен
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись