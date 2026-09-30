74-річний Джон Гудмен з’явився на прем’єрі фільму "Діггер" у Лос-Анджелесі (США) та здивував змінами у зовнішності. Актор, якого глядачі знають за роллю Волтера Собчака у культовому "Великому Лебовські", за останні роки схуд приблизно на 90 кг.

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На червону доріжку Гудмен прийшов разом із дружиною Анною Бет, повідомляє Daily Mail. На червону доріжку знаменитість одягнув темно-синій костюм, смугасту сорочку та краватку.

Зараз актора важко впізнати порівняно з його образами минулих років: значну частину ваги він втратив після того, як відмовився від алкоголю, змінив харчування та почав регулярно тренуватися.

У 2007 році він пройшов реабілітацію після десятиліть боротьби із алкогольною залежністю. Пізніше актор розповідав, що ця залежність тривала близько 30 років і зрештою стала для нього питанням життя та смерті.

"Це було 30 років хвороби, яка вражала всіх навколо мене, і вона дійшла до того, що кожен раз, коли я це робив, це ставало дедалі більш виснажливим. Це було питанням життя або смерті. Настав час зупинитися", – згадував артист.

Після відмови від алкоголю Гудмен почав поступово позбуватися зайвої ваги. До 2010 року він схуд приблизно на 45 кг. Актор змінив раціон і почав регулярно займатися спортом. Він тренувався шість днів на тиждень.

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Його фізична активність включала ходьбу та тренування на біговій доріжці й орбітреці.

У 2023 році актор розповідав, що після пандемії його звичний режим тренувань змінився. Він зізнавався, що не займався спортом так активно, як раніше, але продовжував контролювати свою вагу.

Гудмен отримав світову популярність завдяки ролі Волтера Собчака у культовому фільмі "Великий Лебовські". Його герой – найкращий друг головного персонажа на прізвисько Чувак, якого зіграв Джефф Бріджес. Волтер постійно потрапляє разом із ним у абсурдні ситуації, пов'язані з нібито викраденням дружини мільйонера та викупом.

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"Великий Лебовські" вийшов у 1998 році. Спочатку стрічка не мала великого комерційного успіху й отримала неоднозначну реакцію критиків, однак згодом набула статусу культової.

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