Актор Роман Ясіновський, відомий глядачам за проєктами "Кіборги", "Довбуш" і "Спіймати Кайдаша", поділився, що для забезпечення комфортних умов життя йому не вистачає коштів, які приносить професійна й викладацька діяльність. За роботу в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка знаменитість отримує 23 000 гривень, а от на закриття базових потреб має витрачати щонайменше дві тисячі доларів, тож змушений підпрацьовувати таксистом.

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Про це Ясіновський розповів в інтерв'ю для Wave RBC.UA. Він підкреслив, що наразі робота в таксі не є основним джерелом його доходів, проте складає значну частину місячного бюджету.

"Це не супер велика, але частина мого бюджету. Конкретно мені треба в місяць заробляти приблизно 2000 доларів, щоб закрити потреби свої, доньки, донати, щось відкласти. А в театрі в мене зарплата 23 000. Плюс я викладач. Але я навіть не буду говорити, скільки заробляю за те, що викладаю в університеті. Як каже Богдан Дмитрович Струтинський (театральний режисер і продюсер. – Ред.), ми займаємося благодійністю", – сказав актор.

Зважаючи на це, підробіток в таксі досі залишається в житті Романа Ясіновського. Він розповів, що бере замовлення, коли їде на тренування, зйомки чи повертається додому.

"Цього набагато менше в моєму житті, але воно є. Воно є, тому що, а як інакше? А як прожити за ці гроші?", – зауважив зірка "Кіборгів".

Ясіновський додав, що загалом не боїться залишитися без стабільного заробітку, адже знає, що зможе знайти роботу. Свого часу актор, наприклад, був вантажником, тож абсолютно не цурається будь-якої праці.

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Нагадаємо, що про свої підробітки Роман Ясіновський розповідав в інтерв'ю OBOZ.UA ще в 2024 році. Як ділився знаменитість, під час пандемії він влаштувався водієм поштової служби, пізніше – в компанію з міжнародних перевезень, а потім почав "підтаксовувати". Звісно, пасажири іноді впізнають актора, однак він не завжди підтримує їхні здогадки.

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"Кажуть: "Ви так схожі на одного актора". "Всі так говорять", – відповідаю. Деколи починаю імпровізувати – міняю голос, інтонації. Ну нібито це не я. А інколи відверто зізнаюся: так, артист. Просять сфотографуватися – не відмовляю. Нещодавно була смішна ситуація: дівчина, яка сідала в авто в компанії друзів, побачивши мене, почала голосно захоплено кричати. Сміюся: "Тихо-тихо", – зазначив Ясіновський.

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