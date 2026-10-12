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Зірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
icon 6,5 т.
Зірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото
Вадим Яценко вдруге стане батьком. Джерело: facebook.com/LvivOrgan

Художній керівник хору ім. Верьовки та зірка хору "Гомін" Вадим Яценко готується вдруге стати батьком. Його дружина Анастасія вагітна другою дитиною.

Подружжя офіційно повідомило про майбутнє поповнення в родині, опублікувавши спільне фото в Instagram. На світлині музикант позує в чорному костюмі, обіймаючи кохану, яка постала в білій сукні і помітно підкреслює форму животика.

Зірка хору ''Гомін'' Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото

Яценки розповіли про майбутнє поповнення. Джерело: instagram.com/yatsenko_vadym

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Свій допис Яценки підписали лаконічно: "Працювали ці концерти втрьох".

Так вони офіційно дали зрозуміти, що під час виступів їх уже супроводжувала майбутня дитина.

Раніше вагітність Анастасії можна було помітити на відео з концертів The ROCK SYMPHONY Orchestra, які глядачі публікували в соцмережах. Проте цього разу подружжя само поділилося новиною про майбутнє поповнення в сім'ї.

Зірка хору ''Гомін'' Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото

Анастасія Яценко. Джерело: instagram.com/yatsenko_vadym

Що відомо про сім'ю Андрія Яценка

Вадим та Анастасія разом ще зі шкільних років. Як розповідав хормейстер в інтерв'ю OBOZ.UA, вони навчалися разом з восьмого класу, а згодом також разом вступили до консерваторії. Його дружина родом із Маріуполя.

Подружжя вже виховує сина Максима. 8 жовтня хлопчику виповнилося 8 років і він також цікавиться музикою, зокрема грає на фортепіано.

Зірка хору ''Гомін'' Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото

Подружжя виховує сина Максима. Джерело: instagram.com/yatsenko_vadym

Як розповідав OBOZ.UA, у серпні 2025 року артист показав, як вони всією сім'єю виконують українську пісню "Троянди на пероні". Імпровізований концерт в автомобілі розпочали Вадим та Анастасія, а згодом до них приєднався Максим.

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