Учасниця 14-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" із актором Тарасом Цимбалюком – популяризаторка українського етносу Віточка Зварич – повідомила про кардинальні зміни в особистому житті. Вона заручилася зі своїм коханим-військовим.

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Радісну новину дівчина оголосила на особистій сторінці Instagram. Зварич поділилася із підписниками серією романтичних фото, на яких вдалося зафіксувати важливий для пари момент.

"Стала нареченою, такі от новини", – коротко зазначила зірка "Холостяка-14".

Судячи зі світлин, обранець Віточки Зварич зробив їй пропозицію руки та серця в дуже мальовничій локації біля водойми. Військовий став перед коханою на одне коліно, простягнув каблучку з синім каменем і отримав заповітне "так" на бажання побудувати разом сім'ю.

У важливий день Зварич була одягнена у вишуканий етнообраз. Вона вбралася у фактурне сіре пальто, яке увиразнила яскраво-червоним поясом із китицями, а з аксесуарів обрала традиційне українське намисто.

Віточка Зварич вирішила не показувати обличчя обранця публіці, однак раніше трохи привідкривала завісу їхніх стосунків. В інтерв'ю для Styler вона розповідала, що з майбутнім нареченим її познайомила подруга близько року тому. Зварич почала листуватися із воїном у соцмережах, і вже через кілька днів вони домовилися про перше побачення, яке пішло зовсім не за планом.

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"За день до зустрічі я дуже сильно поранила ногу, тому наше перше побачення відбулося в мене вдома – із бинтами, лікувальними мазями та перев’язками. У цьому була своя романтика: він, наче справжній герой із фільмів, прийшов мене рятувати. Щоправда, замість красивої сукні та побачення в ресторані на нього чекала я у піжамі і з травмованою ногою, але, як бачимо, це не стало на заваді нашим стосункам", – поділилася волонтерка.

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Ця неприємність не завадила Віточці Зварич побудувати міцні, а головне здорові стосунки з військовослужбовцем. Вона зізнавалася, що поруч із коханим почувається максимально комфортно.

"Коли поруч людина, з якою тобі спокійно, безпечно й добре бути собою, дуже багато речей у житті стають на свої місця. Ти більше не витрачаєш енергію на постійні сумніви, здогадки чи намагання заслужити чиєсь ставлення. Натомість можеш просто насолоджуватися близькістю, підтримкою та спільними моментами. І, мабуть, найважливіше – я ще раз переконалася, що кохання не обов’язково має бути драматичним, щоб бути справжнім", – розповідала учасниця "Холостяка".

Раніше OBOZ.UA розповів, що феномен української сцени Кажанна та воїн "Азову" заручилися. Військовий зробив артистці романтичну пропозицію руки і серця на мальовничій локації з видом на Дніпро.