Головний герой шостого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили свою наймолодшу донечку Кето. Таїнство подружжя вирішило провести 23 листопада, в одне з найважливіших для Грузії релігійних свят – день Георгія Змієборця.

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Відповідну новину обраниця бізнесмена повідомила в своїх Instagram-stories. Ліза Чічуа поділилася серією зворушливих кадрів із храму, на яких вдалося зафільмувати важливий для їхньої сім'ї момент.

Іраклі Макацарія обрав для хрестин доньки класичний костюм-двійку, який скомбінував із контрастною світлою сорочкою. Ліза Чічуа зі свого боку вбралася у монохромний білий образ. Вона скомбінувала вишиту сукню та приталений жакет.

Маленьку Кето батьки також одягнули в повністю білий образ. Вони поки вирішили не показувати обличчя донечки, тож прикривали його смайликом у вигляді сердечка.

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Як можна побачити на фото, подружжя запросило на таїнство своїх найрідніших людей. Зокрема, за хрестинами Кето спостерігали її старший брат та сестра – Георгій і Ніна.

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Відтепер 23 листопада для родини Іраклі Макацарія поєднуватиме дві важливі події: прийняття християнства молодшою донькою бізнесмена й день вшанування покровителя Грузії та одного з найшанованіших святих країни Георгія Змієборця. У країні сотні храмів та каплиць освячені на честь святого, окрім того, на державному прапорі зображено георгіївський хрест.

Нагадаємо, що Кето з'явилася на світ у червні 2026 року. Народження дівчинки стало важливою подією не лише для Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа, а й членів їхньої родини, які приїхали до пологового, аби першими привітати пару з поповненням.

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Уперше зірка "Холостяка" став батьком 2 червня 2023 року. Тоді його дружина народила хлопчика, якого подружжя вирішило назвати Георгієм. Наприкінці січні 2025 року Макацарія та Чічуа стали батьками доньки Ніни.

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