Голлівудський актор і лауреат премії "Оскар", відомий за стрічками "Інтерстеллар", "Джентельмени" та ін., Меттью Макконагі планує спробувати свої сили у великій політиці та поборотися за посаду президента США у 2028 році. Приводом для таких припущень у американських медіа стало відеозвернення знаменитості, у якому він закликав безпартійних кандидатів брати участь у виборах і не боятися конкурувати з представниками великих політичних партій.

Відео дня

Як пише The Hill, Макконагі поки не оголошував про намір балотуватися. Однак його слова вже змусили американських політиків припускати, що актор може сам готуватися до участі у президентських виборах.

"Незалежні кандидати мають брати участь у боротьбі – не як протест, не як ті, хто псує результат, – а як реальні й потенційні переможці, чиї імена є у виборчих бюлетенях і яких ми сприймаємо серйозно", – заявив він у відеозверненні.

На можливі політичні амбіції актора звернув увагу колишній кандидат у президенти США Ендрю Ян. Він припустив, що знаменитість не став би записувати таке відео, якби зовсім не думав про власну участь у виборах.

Позитивно оцінив перспективу побачити Макконагі в політиці й сенатор-демократ від Техасу Джеймс Таларіко. Він назвав актора хорошим кандидатом і зазначив, що тому варто спробувати, якщо він справді хоче займатися політикою.

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Цікаво, що ще кілька років тому Макконагі зовсім не був упевнений, що хоче пов'язувати своє майбутнє з державним управлінням. У листопаді 2020 року в інтерв'ю радіоведучому Г'ю Г'юїтту актор зізнався, що розглядав можливість балотуватися на посаду губернатора Техасу, однак тодішня політична ситуація його не приваблювала.

"Мені здається, що політика зараз – це справді безнадійна справа. І коли політика переосмислить своє призначення, я міг би зацікавитися нею набагато більше", – заявляв актор у той час.

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У 2021 році актор уже почав серйозно обмірковував участь у губернаторських виборах, але зрештою відмовився від цієї ідеї. Тоді він заявив, що воліє зосередитися на інвестиціях, а не на політиці.

Нагадаємо, Меттью Макконагі здобув світову популярність завдяки ролям у фільмах "Інтерстеллар", "Джентльмени", "Лінкольн для адвоката" і "Далласький клуб покупців". За останню стрічку він отримав премію "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що продюсер Ден Гріні, якого фанати "Сімпсонів" роками називають "пророком", оголосив про участь у виборах США 2028 року.