Зірка кінофраншизи "Дюна" Флоренс П'ю, яка, за чутками, може стати новою дівчиною Джеймса Бонда, опинилася в центрі бурхливих обговорень після появи на церемонії нагородження Governors Awards у Лос-Анджелесі. Увага публіки була прикута не так до вишуканого образу 30-річної акторки, як до її зовнішність, оскільки фанати припустили, що вона могла лягти під ніж пластичного хірурга.

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Аудиторія помітила немало змін у рисах обличчя знаменитості, ба більше, дехто навіть не з першого погляду зрозумів, що на червону доріжку вийшла саме Флоренс П'ю, пише Fashion Times UK. Соціальні мережі почали заповнюватися коментарями на кшталт: "Перепрошую, а хто вона така? Бо це точно не Флоренс П’ю", "Що вона зробила зі своїм обличчям?", та доріканнями в тому, що акторка "стерла" свою унікальність.

Згідно з найпоширенішим припущенням публіки, зірка могла зробити операцію з видалення жирових відкладень на щоках, завдяки чому її обличчя стало набагато стрункішим і виразнішим. Їй також приписали збільшення губ та корекцію форми носа.

"Нове обличчя" Флоренс П'ю стало справжнім розчаруванням для деяких фанатів, які полюбили її через небажання відповідати "голлівудським стандартам". Немало людей вважали м'які риси зовнішності та злегка пухкі щоки акторки її унікальністю.

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Водночас знайшлися й ті, хто пов'язав інакший вигляд знаменитості зовсім не з процедурами краси. На думку деяких людей, секрет "нового обличчя" Флоренс П'ю може полягати в схудненні, вікових змінах та макіяжі.

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Зазначимо, що персона зірки "Дюни" опинилася під прискіпливою увагою публіки після того, як актора Роберта Паттінсона оголосили новим Джеймсом Бондом. З'явилися чутки, нібито Флоренс П'ю є однією з головних претенденток на роль дівчини агента 007. Ба більше, згідно з припущеннями, знаменитість сама натякнула режисеру Дені Вільньову на бажання доєднатися до культової франшизи.

Вона нібито написала сценаристу: "Вітаю з вибором Бонда. Чудова знахідка! А чи є серед лиходіїв хтось зростом 5 футів 4 дюйми (близько 163 см. – Ред.), жіночої статі?".

Головними "конкурентками" Флоренс П'ю на шляху до отримання ролі дівчини Джеймса Бонда вважають Маргарет Кволлі, Аню Тейлор-Джой, Сідні Свіні та Дейзі Едгар-Джонс.

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