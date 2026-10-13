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Зірка "Білявки в законі" зчинила переполох у літаку та напала на екіпаж: подробиці інциденту

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Зірка "Білявки в законі" зчинила переполох у літаку та напала на екіпаж: подробиці інциденту
Зірка "Білявки в законі" зчинила переполох у літаку. Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Американську акторку Сельму Блер, відому за фільмами "Білявка в законі", "Жорстокі наміри" та "Хеллбой", затримали після інциденту на борту літака. 54-річна знаменитість нібито вдарила бортпровідника та вкусила іншого, а після приземлення її доправили до лікарні.

Як повідомляють у BBC, інцидент стався на рейсі з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Після прибуття літака до аеропорту в неділю, 11 жовтня, туди викликали правоохоронців. Двоє членів екіпажу повідомили про травми, а одному з них знадобилася госпіталізація.

Зірка ''Білявки в законі'' зчинила переполох у літаку та напала на екіпаж: подробиці інциденту

Сельма Блер у "Білявці в законі". Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

У медіа заявляють, що під час польоту Сельма Блер нібито поводилася агресивно та намагалася відчинити двері літака. На аудіозаписі переговорів авіадиспетчерів пілот просив направити до літака медичних працівників, згадуючи кров із носа та сліди укусів.

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Після приземлення саму акторку затримали та доправили до лікарні. Після цього вона нібито також вдарила ногою поліцейського, а в медичному закладі – напала на медсестру. Згодом з лікарні її виписали. 

Акторці висунули два обвинувачення у нападі другого ступеня, пов'язані з імовірними інцидентами в машині швидкої допомоги та лікарні. Вона не визнала себе винною.

Зірка ''Білявки в законі'' зчинила переполох у літаку та напала на екіпаж: подробиці інциденту

Вона не визнала себе винною.

Суддя встановив заставу в розмірі 20 тисяч доларів готівкою або 60 тисяч доларів у вигляді поручительства.

Варто зазначити, що у 2018 році акторка повідомила, що їй діагностували розсіяний склероз – хронічне захворювання центральної нервової системи. Через проблеми зі здоров'ям вона значною мірою відійшла від роботи в кіно. У 2021 році Блер розповіла, що її хвороба перебуває в стадії ремісії.

А ось у 2016 році її зняли з літака на ношах після того, як вона після келиху вина почала неконтрольовано кричати під час рейсу з Мексики до Лос-Анджелеса. Тоді Блер пояснила свою поведінку поєднанням алкоголю з ліками та публічно перепросила за інцидент.

Зірка ''Білявки в законі'' зчинила переполох у літаку та напала на екіпаж: подробиці інциденту

Сельма Блер у "Білявці в законі" (справа). Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

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