Зірка ''Безсоромних'', чиї предки походять з України, одягла сукню від українського бренду за майже 30 тисяч грн. Фото

Американська акторка Еммі Россум, відома за роллю Фіони Галлагер у серіалі "Безсоромні", з'явилася на телебаченні в сукні українського бренду Anna October. Для ефіру зірка обрала блакитну модель із відкритою спиною, вартість якої становить 730 доларів – майже 30 тисяч гривень.

Відео дня

Россум стала гостею "Шоу Дженніфер Гадсон" (The Jennifer Hudson Show). Лаконічне шовковисте вбрання з жіночним силуетом стало головним акцентом її образу.

Сукня виконана в сіро-блакитному кольорі та має тонкі бретельки, приталений ліф із конструктивними швами й спідницю міді, яка розширюється донизу.

Доповнювала сукню лише одна малька каблучка на безіменному пальці лівої руки та сережки з перлинами. Глибокий виріз актриса вирішила нічим не "перебивати".

Образ Еммі Россум також доповнила білими мюлями від Andrea Wazen із ремінцями та відкритим мисом.

Що відомо про Еммі Россум

Еммі Россум народилася 12 вересня 1986 року в Нью-Йорку (США). Її мати має єврейське та українське коріння, тож акторка має родинний зв'язок з Україною.

РЕКЛАМА

Міжнародну популярність Россум здобула завдяки ролі Фіони Галлагер в американському серіалі "Безсоромні", у якому знімалася з 2011 до 2019 року. Її героїня – найстарша дитина в неблагополучній родині, яка бере на себе відповідальність за молодших братів і сестер.

Ще однією важливою роботою акторки стала роль Крістін Даае у фільмі-мюзиклі "Привид опери" 2004 року. На знімальному майданчику вона працювала разом із Джерардом Батлером, а її виконання принесло номінацію на премію "Золотий глобус".

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA писав, що Єва Лонгорія розкрила несподівану причину, чому насправді носить одяг від українських брендів.