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Зірка 2000-х Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
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Зірка 2000-х Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки
Ассія Ахат привідкрила завісу життя своїх синів. Джерело: instagram.com/ahhattassia

Легендарна українська скрипалька та співачка Ассія Ахат роками тримала подробиці про своє сімейне життя за сімома замками, проте тепер поступово відкриває завісу таємниці. Зірка 2000-х поділилася, що її дорослі сини – Данило та Філіп – мешкають за кордоном, де один реалізувався у батьківстві, а інший зосередився на бізнесі.

Про це заслужена артистка України розповіла в інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром". Ассія Ахат також згадала про досягнення онуки, яка в досить юному віці пішла по стопах зіркової бабусі.

Старший син знаменитості Данило нині живе в Батумі (Грузія) разом зі своєю дружиною-грузинкою. А от молодший нащадок Ассії Ахат, Філіп, закріпився у США.

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"Філіп нещодавно закінчив університет в Америці. Він уже відкрив компанію і працює в Америці. Він фінансист, бізнесмен. Я дуже ним пишаюся. Мої сини найкращі", – розповіла виконавиця.

Зірка 2000-х Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки

Ассія Ахат розповіла про своїх синів. Джерело: Скриншот

Приводом для гордості Ассії Ахат є і її онучка. Як поділилася артистка, у свої 8 років дівчинка вже почала опановувати скрипку.

"Вона милується мною, як і я нею. Вона неймовірна дівчинка, і вже грає на скрипці. Це дівчинка, про яку можна тільки мріяти", – висловилася легенда 2000-х.

Нагадаємо, що Ассія Ахат народила первістка у 18 років. Материнство виявилося для артистки доволі непростим, адже її тодішнього чоловіка забрали в армію, тож виховання сина лягло на її плечі. Головною опорою у непростий період для скрипальки стала бабуся.

"Важко було. Ми жили в "хрущовці" на п'ятому поверсі без ліфта. І мені доводилося самій купувати продукти, піднімати нагору коляску з Данилом, одягненим у велику цигейкову шубу", – ділилася виконавиця.

Зірка 2000-х Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки

Старший син зірки живе в Грузії. Джерело: Скриншот

Згодом Ассія Ахат зустріла свого другого чоловіка, підприємця Ігоря Баленка, від якого народила сина Філіпа. Артистка розповідала, що хлопець із самого дитинства був дуже допитливим, а коли трохи підріс, не цурався роботи: розставляв продукцію у супермаркетах, а пізніше допомагав тату з бізнесом.

Зірка 2000-х Ассія Ахат розсекретила, де живуть і чим займаються її дорослі сини, яких вона приховувала від публіки

Філіп започаткував власний бізнес. Джерело: Скриншот

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