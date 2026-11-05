Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка ''Фабрики''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - гроші, виплатаВ Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 роківАмериканці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з БезсмертнимАмериканці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з БезсмертнимВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу 2380 окупантів та спалили 5 систем ППО: дані ГенштабуСкільки хвилин варити яйця, щоб вони залишалися корисними: ділимося порадамиСкільки хвилин варити яйця, щоб вони залишалися корисними: ділимося порадамиОнколог назвала напій, який підвищує ризик семи видів раку: це не каваОнколог назвала напій, який підвищує ризик семи видів раку: це не кава"Не здійснилися мрії і сподівання": з'явились подробиці про 14-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Київщині. Фото"Не здійснилися мрії і сподівання": з'явились подробиці про 14-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Київщині. ФотоІлюстративне фото, батареї, опалювальний сезонУкраїнців в країні ЄС штрафуватимуть за відключене опалення: яку суму доведеться заплатити"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість Альянсу"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість АльянсуСпікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місцеСпікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місцеДень важливих рішень, які суттєво вплинуть на життя: Тельці, не поспішайте, а Рибам потрібен відпочинок – гороскоп на 5 листопада для всіхДень важливих рішень, які суттєво вплинуть на життя: Тельці, не поспішайте, а Рибам потрібен відпочинок – гороскоп на 5 листопада для всіх
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка "Фабрики"

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
411
Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка "Фабрики"
Zi Faamelu змінила сферу діяльності та запустила власне шоу

Трансгендерна співачка Zi Faamelu, яка здобула популярність на сцені "Фабрики зірок" під псевдонімом Борис Апрєль, вирішила спробувати себе в новій сфері діяльності. Артистка запустила власне токшоу The Zi Faámelu Show, яке буде вести англійською мовою й транслювати на весь світ.

Проєкт виходитиме на платформі YouTube, а прем'єра першого епізоду відбудеться вже 8 листопада. Про це співачка оголосила у своєму Instagram, оприлюднивши анонс шоу, в якому показалася у кількох стильних образах та з ефектною укладкою.

"Офіційно! Представляю вам The Zi Faámelu Show – моє власне незалежне токшоу! Кохання, стосунки, нові починання, відверті зізнання, несподіваний сміх і трішки магії. Щирі розмови про те, що означає бути людиною, розкривати свій потенціал і створювати життя, яким хочеться жити. Не обіцяю зразкової поведінки, але обіцяю приємну компанію", – охарактеризувала проєкт артистка.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
1,7 т.
Похресниця Путіна була зіркою укрТБ: як Собчак поводилася в Києві та чому заявляла, що "зурочила" Україну
1,7 т.
Похресниця Путіна була зіркою укрТБ: як Собчак поводилася в Києві та чому заявляла, що "зурочила" Україну
Анастасія КакунАнастасія Какун
23,3 т.
"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його
23,3 т.
"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його
Анастасія КакунАнастасія Какун
15,6 т.
"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням
15,6 т.
"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням

Як підкреслила Zi Faamelu, запуск токшоу ознаменував закінчення її ізоляції від публічного простору. Вона повністю відновилася та набралася сил, тож готова братися за власну справу.

Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка ''Фабрики''

Zi Faamelu планує обговорювати в шоу багато відвертих тем. Джерело: instagram.com/zifaamelu

Зосередитися саме на токшоу трансгендерна співачка вирішила не випадково. За словами Zi Faamelu, вона роками уявляла себе ведучою подібного проєкту і зрештою усвідомила – не має чекати моменту, коли хтось надасть їй майданчик для розвитку, адже може створити платформу для самовираження власними силами.

"Я хочу, щоб це шоу стало місцем, де ми зможемо сміятися, знаходити спільну мову, переосмислювати старі переконання, відкривати для себе нові можливості та надихати одне одного жити на повну. Адже життя надто цінне, щоб витрачати його на очікування моменту, коли ми нарешті станемо собою", – наголосила артистка.

Варто зауважити, що Zi Faamelu протягом років не нагадувала про себе в інформаційному просторі, проте в жовтні вразила українців несподіваним поверненням на екрани. Вона записала відеозвернення для учасників нової "Фабрики зірок" із побажаннями кожному з них знайти себе, яке показали в ефірі четвертого прайм-шоу. Тоді несподіваний камбек співачки став приємним шоком для глядачів.

Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка ''Фабрики''

Артистка звернулася до учасників нової "Фабрики зірок". Джерело: Скриншот

Що відомо про Zi Faamelu

Свій шлях у музичній індустрії артистка розпочала з проєкту "Фабрика зірок". Тоді ще Борису Апрєлю не вдалося отримати омріяну перемогу на шоу, проте вражаючі вокальні дані зробили його фаворитом аудиторії. У 2010-му він повернувся на сцену проєкту "Фабрика. Суперфінал", щоправда, цього разу стикнувся із сильним цькуванням, через що навіть почав страждати на "нервову анорексію".

Після цього Борис Апрєль поставив публічну діяльність на паузу. Як стало відомо згодом, зірка "Фабрики" зробив камінг-аут як трансгендерна жінка та взяв новий псевдонім Зіанджа. Під цим сценічним ім'ям артистка з'явилася на шоу "Голос країни" у 2018 році. Вже у 2020-му співачка стала Zi Faamelu.

Zi Faamelu, відома колись як Борис Апрєль, запустила власне шоу на весь світ: про що воно буде та який вигляд нині має зірка ''Фабрики''

Zi Faamelu рідко з'являлася в публічному просторі після "Фабрики зірок"

Утримати "місце під сонцем" в українському шоу-бізнесі виконавиці не вдалося. Ім'я Zi Faamelu "розлетілося" по мережі після початку великої війни лише через скандал – артистка, яка не робила операцію зі зміни статі та в документах залишалася військовозобов'язаним чоловіком, незаконно втекла з України до Румунії.

Раніше OBOZ.UA писав, як змінився переможець третього сезону "Фабрики зірок" Стас Шурінс після раптового зникнення та хвилі чуток про проблеми в житті.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуфотографіїсоцмережівідеоЗіанджа (екс-Борис Апрель)Зіанджа (екс-Борис Апрель)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!