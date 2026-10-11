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Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
icon 15
Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України
Zi Faamelu несподівано нагадала про себе в українському інформаційному просторі

Тривалий час трансгендерна співачка Zi Faamelu, яку раніше публіка знала як Бориса Апрєля, ніяк не нагадувала про себе в українському інформаційному просторі, однак тепер несподівано знову з'явилася на екранах. Артистка записала відеозвернення для учасників нової "Фабрики зірок", поставши перед камерою із розкішною голлівудською укладкою і нюдовим макіяжем.

У ефірі четвертого прайм-шоу на монітори вивели ролик, у якому Zi Faamelu побажала виконавцям-початківцям не боятися експериментувати та знайти себе. Що цікаво, у перші секунди, коли співачка з'явилася на екранах, глядачі були дещо спантеличений, хто ж постав перед ними. Однак, як тільки невпізнанна виконавиця назвала своє ім'я, зал вибухнув оплесками.

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"Давайте знайомитися, мене звати Zi Faámelu. Так, знаю, це вже третє імʼя. Хтось мене памʼятає як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню "Фабрики", я хочу побажати саме цього – свободи бути собою. Беріть від проєкту все! Досвід, можливості, сміливість, і памʼятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обовʼязково", – звернулася до "фабрикантів" співачка.

Водночас під час невеликої промови Zi Faamelu привідкрила завісу над тим, чим займається після "зникнення" з поля зору українців. Виявилося, що вона має власне англійсокомовне токшоу.

Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

Zi Faamelu з'явилася в ефірі "Фабрики зірок". Джерело: Скриншот

Несподіване повернення трансгендерної артистки наробило галасу в українському фрагменті Threads. Користувачі мережі подякували Zi Faamelu за такий камбек і наробили компліментів її зовнішності.

"Zi Faamelu, дякую за це відео. Дякую за дитинство, музику і цінності. Люблю назавжди".

"А ми будемо обговорювати шикарну українську Zi Faamelu (Борис Апрель)? Я вчора аж трохи не розчулився від ностальгії. Це було дуже неочікувано і дуже шикарно, знаково і грандіозно, навіть в такому маленькому зверненні".

Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

Камбек співачки наробив галасу в мережі. Джерело: Скриншот

Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

У мережі обговорюють повернення артистки на екрани. Джерело: Скриншот

Що відомо про артистку

Свій творчий шлях Zi Faamelu почала саме з "Фабрики зірок". Тоді ще Борис Апрєль досить швидко став фаворитом публіки, а після завершення проєкту гастролював містами й отримував престижні музичні нагороди. У 2010 році він став учасником шоу "Фабрика. Суперфінал", де зібралися найяскравіші зірки усіх сезонів, однак задоволення від цього навряд чи отримав. Апрєль стикнувся із жорсткою критикою, зокрема, з боку ведучого Андрія Доманського. Через цькування у співака діагностували "нервову анорексію".

Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

Борис Апрєль заявив про себе на "Фабриці зірок"

Після скандальної ситуації хлопець зник із публічного простору на кілька років. Про Бориса Апрєля майже повністю забули, а як з'ясувалося, він загалом припинив своє існування. Колишній "фабрикант" зробив камінг-аут як трансгендерна жінка. У 2018 році артистка вийшла на сцену "Голосу країни-8" під псевдонімом Зіанджа, а у 2020-му вже стала Zi Faamelu.

Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

Після камінг-ауту Апрєль взяв псевдонім Зіанджа. Джерело: 1plus1.ua

Та все ж закріпитися в українському шоу-бізнесі артистці не вдалося. Час від часу вона нагадувала про себе скандалами, найгучніший із яких стався після 24 лютого 2022 року. Zi Faamelu не змогла перетнути український кордон законним шляхом, адже не робила операцію зі зміни статі, тож у документах залишалася військовозобов'язаним чоловіком. Аби втекти від війни та можливої мобілізації, вона покинула рідну країну "альтернативним шляхом" – перепливла Дунай та потрапила до Румунії.

"Я не хочу стріляти в людей, я не хочу нікого вбивати. Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я мало не потонула. Я випила так багато води. Я пливла і якимось чином дісталася берега, але думала, що це все-таки Україна. Поруч було поле, яке треба було перетнути. Це було схоже на марафон", – розповідала артистка.

Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, несподівано повернулася на екрани: який вигляд нині має трансгендерна співачка, яка втекла з України

Zi Faamelu втекла з України після початку великої війни. Джерело: instagram.com/zifaamelu

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