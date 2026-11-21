В ефірі десятого прайм-шоу розкрилася основна інтрига оновленої "Фабрики зірок" на SWEET.TV, адже було оголошено ім'я переможця. Тріумфаторкою проєкту стала виконавиця Povin', яка отримала найбільшу кількість підтримки від аудиторії, а саме 34% від загальної кількості голосів.

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Артистка лише на 2 відсотки випередила інших головних претендентів на перемогу – Лілію Паламар та Олександра Круглого з дуету LIYAA&LESAN, які посіли у фіналі друге місце. "Бронзу" отримав DYKYI, на четвертій сходинці опинився колектив NEBOKRAI, а п'ятірку лідерів закрила NANA SOLIS. Що відомо про "золоту призерку" талант шоу, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

22-річна Povin', справжнє ім'я якої Вероніка Степаненко, народилася в Борисполі Київської області. Вона має вищу музичну освіту – отримала диплом бакалавра за спеціальністю "академічний вокал". Перші серйозні кроки в розвитку кар'єри артистка почала робити в 2023 році, коли доєдналася до лейблу KANVA та випустила дебютну композицію "Не гріє".

Шлях Povin' на "Фабриці зірок" був зовсім не простим. Професійне журі не обрало її до основної дванадцятки учасників, тож доля виконавиці на шоу фактично опинилася в руках глядачів. Povin' отримала 3 975 голосів із 26 938 та впевнено засяяла в першому праймі.

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У шостому епізоді співачка опинилася під загрозою вильоту, але її врятував авторський трек "Не сам". Так звана "пісня за життя" запала в душу аудиторії, тож не лише зберегла їй місце на проєкті, а й потрапила в український чарт Apple Music.

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Плани артистки на грошовий приз

Перемога на "Фабриці зірок" принесла Povin' 500 тисяч гривень, пісню від Івана Клименка, можливість записати фіт із DJ KOROLOVA та участь у шоу "Вгадай мелодію" на Sweet TV. Як розкрила артистка в інтерв'ю Styler, вона вже чітко розпланувала, куди витратить грошову частину виграшу.

"У мене все дуже легко з цим. Частину я витрачу на свій концерт, який планую 20 грудня, частину – на донат на ЗСУ. Я якраз на фіналі сказала, що люди замало донатять на "Русоріз". І якусь частинку я лишу на спонтанні покупки якоїсь дурні веселої, просто щоб потішити свою внутрішню дитину. Тим більше, що я зараз вирішила повернутися до своєї дитячої мрії. Хочу колекціонувати ляльок, декілька собі куплю і буду радісно на них дивитися, розпаковувати", – поділилася тріумфаторка талант-шоу.

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Povin' має досить грандіозні плани на свою кар'єру після перемоги на "Фабриці зірок". Вона замислюється над тим, аби підкорити сцену Євробачення та більш масштабні музичні майданчики.

"Виходжу голодною. Мені здається, що артист завжди має бути голодним до слави, тому що це найголовніший підштовхувач будь-якої кар'єри, особливо творчої. Якщо ти не зупиняєшся на чомусь одному. "Фабрика зірок", далі, можливо, Євробачення. А може, через два роки Coachella, хто знає. Я думаю, що будь-який музикант повинен собі ставити цілі – колись співати на тій самій сцені, де співали Queen або Леді Гага", – сказала артистка в коментарі NV Life.

До речі, артистка вже подала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення 2027.

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