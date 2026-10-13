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"Ждунка" MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
"Ждунка" MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину
MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом

Співачка MARUV (Анна Корсун), яка після початку повномасштабного вторгнення замовчує російську агресію проти України, повідомила про розрив із чоловіком Олександром після 14 років стосунків. Артистка наголосила, що тепер для неї особливо важливо подбати про їхню спільну дитину, зокрема про її емоційний стан.

Про зміни в особистому житті виконавиця, яка нині живе у Нью-Йорку, США, розповіла у Facebook. Вона одразу попередила, що не дозволятиме обговорювати подробиці розставання, а коментарі під дописом закрила.

''Ждунка'' MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину

MARUV повідомила про розрив із чоловіком Олександром. Джерело: facebook.com/MaruvOfficial

"Ми з моїм чоловіком завершили стосунки тривалістю 14 років. Думаю, буде чесно, якщо ви дізнаєтеся про це від мене, а не з преси", – написала MARUV.

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Вона пояснила, що не хоче провокувати бурхливі обговорення та домисли навколо розриву, але й розповідати нічого не збирається. Водночас артистка-"ждунка" підкреслила: попри завершення стосунків, у них із чоловіком є спільна дитина, добробут якої зараз має для неї особливе значення.

''Ждунка'' MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину

Попри завершення стосунків, у них із чоловіком є спільна дитина, добробут якої зараз має для неї особливе значення. Джерело: facebook.com/MaruvOfficial

"Разом ми дали життя прекрасній дитині, і зараз для мене особливо важливо дбати про її емоційний стан, а також забезпечити їй відчуття стабільності", – зазначила виконавиця.

Варто зазначити, що свого первістка MARUV народила в Києві. Незважаючи на те, що співачка намагається майже нічого не розповідати про дитину, стать якої досі приховує, вона потрапила в об'єктив камери одного з пацієнтів приватної клініки у столиці.

Однак після появи малюка на світ у 2022 році артистка з чоловіком вирішили втекти з України.

''Ждунка'' MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину

MARUV з колишнім чоловіком. Джерело: facebook.com/MaruvOfficial

Що відомо про політичну позицію MARUV

Після початку повномасштабного вторгнення Росії MARUV не висловила публічної позиції щодо війни в Україні. У грудні 2022 року телеведучий Анатолій Анатоліч заявив, що співачка, на його переконання, прихильно ставилася до "русского мира".

Він обурився тим, що артистка не коментувала війну та ракетні і дронові атаки на Україну, і висловив припущення, що в разі захоплення Києва російськими військами вона могла б зустрічати окупантів. Ба більше, на публіку та в соцмережах вона говорить лише або російською мовою. 

''Ждунка'' MARUV розлучилася з чоловіком після 14 років разом і зробила заяву про їхню спільну дитину

Після початку повномасштабного вторгнення Росії MARUV не висловила публічної позиції щодо війни в Україні. Джерело: facebook.com/MaruvOfficial

Раніше OBOZ.UA писав, що MARUV після втечі з України залишила в Києві квартиру з "нюансом".

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