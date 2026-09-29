Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом позбавити Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання "Заслужений артист України". Глава держави не став скасовувати свій указ, яким реперу надав почесне звання, натомість направив звернення до Кабінету міністрів та Служби безпеки України для "опрацювання питання".

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Відповідь Зеленського на електронну петицію оприлюднили 28 вересня на офіційному сайті президента. У перші ж дні після публікації звернення набрало необхідні 25 тисяч голосів громадян.

У своїй відповіді Володимир Зеленський зазначив, що звання "Заслужений артист України" відповідно до законодавства є державною нагородою. Тому позбавлення державних нагород можливе лише у випадках, які визначив закон.

Серед приводів: судовий вирок, яким людину засуджено за тяжкий злочин, а також наявність санкцій проти особи. Потап під жодну з них не підпадає.

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Зокрема, президент згадав про закон "Про санкції". Він передбачає можливість позбавлення державних нагород у разі вчинення нагородженою особою дій, які популяризують або пропагують державу-агресора, її органи влади чи представників, створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують або визнають правомірною окупацію території України.

Щодо поведінки Потапа – подібні речі він не транслював. Однак закон не передбачає санкції за паплюження української мови чи популяризацію мови країни-акупанта.

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"Зауважимо, що матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості, викладення дій та фактів, що підтверджують наявність підстав для беззаперечного застосування санкцій, належне обґрунтування майбутнього рішення, а також застосування правових підстав", – йдеться у відповіді президента.

У результаті Зеленський направив петицію прем'єр-міністру України Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов'язки голови СБУ Олександру Покладу. Президент попросив компетентні органи опрацювати порушене в петиції питання.

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Варто зазначити: у петиції Катерина Таран просила перевірити публічну діяльність Потапенка, зокрема його висловлювання, творчість та взаємодію з представниками Росії. Водночас авторка звернення окремо зазначила, що саме проживання чи професійна діяльність за межами України не можуть бути самостійною підставою для позбавлення державної нагороди.

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Раніше спроба домогтися позбавлення Потапа почесного звання через Верховну Раду завершилася без необхідного результату. 17 вересня депутати двічі голосували за відповідне питання.

Спочатку 192 парламентарі підтримали попередню підтримку депутатського запиту щодо позбавлення Потапенка звання. Після цього за направлення запиту президенту проголосували 198 депутатів. Однак необхідної кількості голосів не набралося, а 90 народних депутатів не голосували.

Нагадаємо, Потап отримав звання "Заслужений артист України" у 2020 році. Після початку повномасштабного вторгнення артист перебуває переважно за кордоном. У публічному просторі також виникали претензії до його висловлювань та співпраці з представниками російського культурного середовища.

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Раніше сам Потап заявляв, що готовий добровільно відмовитися від звання "Заслужений артист", але за умови, що натомість йому нададуть звання "Народний артист України".

Як розповідав OBOZ.UA, спусковим гачком до петиції стало відео Потапа і його дружини Насті Каменських з відпочинку на розкішній яхті, де вони фактично виправдали використання російської мови поняттям "свободи".

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