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Зажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер "екстрасенс" Кашпіровський

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 4,8 т.
Зажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер "екстрасенс" Кашпіровський
Анатолій Кашпіровський помер. Джерело: Росмедіа

У Москві помер скандальний психотерапевт Анатолій Кашпіровський, якого неодноразово звинувачували в шарлатанстві. Його не стало в віці 87 років.

Відповідну новину повідомляють росмедіа. За даними пропагандистів, причиною смерті "екстрасенса" стала гостра серцева недостатність.

Зажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер ''екстрасенс'' Кашпіровський

Кашпіровського не стало в 87 років. Джерело: Росмедіа

Як пишуть росіяни, за кілька місяців до відходу в засвіти Анатолій Кашпіровський скаржився на сильні болі в ділянці живота. "Екстрасенс" вирішив покращити стан здоров'я завдяки самолікуванню – йому вдома ставили крапельниці з антибіотиками – однак це лише погіршило ситуацію. Його госпіталізували, провели стентування, а також біопсію, результат якої показав наявність злоякісної пухлини. Кашпіровський переніс операцію після чого повернувся додому.

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Серце психотерапевта зупинилося о 6:40 ранку, коли він перебував у своїй оселі в Москві. Близькі викликали "екстрасенсу" швидку, але повернути його до життя медики не змогли.

Що відомо про Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Хмельницької області. Вищу освіту він здобув у Вінниці, після чого почав працювати у місцевій психоневрологічної лікарні ім. академіка Ющенка. Як розповідала директорка медичного закладу Софія Кучерук, Кашпіровський обіймав посаду лікаря-психіатра в одному з психіатричних чоловічих відділень, однак майже ні з ким із колег не ладнав, мовляв, був дуже самовпевненим.

Зажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер ''екстрасенс'' Кашпіровський

Кашпіровський став відомим завдяки сеансам "гіпнозу" на радянському ТБ. Джерело: Росмедіа

Перша слава прийшла до уродженця Хмельниччини в 1989 році, коли він провів декілька сеансів "гіпнозу" на радянському телебаченні. Анатолій Кашпіровський "зробив анестезію" на відстані трьом пацієнтам під час хірургічних втручань. Що цікаво, за словами Софії Кучерук, "гіпнотизувати" людей він навчився саме за часів роботи у Вінницькій психоневрологічній лікарні.

Ім'я Анатолія Кашпіровського зробив ще більш впізнаваним випадок у лікарні Тбілісі (Грузія). Тоді "екстрасенс" нібито "допоміг" лікарям провести операцію без анестезії, перебуваючи в Україні. Після цієї історії Кашпіровського назвали "справжньою сенсацією", тоді як багато експертів донині вважають його діяльність шарлатанством.

Зажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер ''екстрасенс'' Кашпіровський

Методи "екстрасенса" вважають шарлатанством. Джерело: Росмедіа

Здобувши популярність в Україні, психотерапевт переїхав до Росії. У період із 1993 по 1995 роки він був депутатом Державної думи РФ. Кашпіровський публічно не висловлював чіткої позиції щодо великої війни, однак продовжував підтримувати зв'язок із колишніми українськими колегами.

"Він телефонував, приїжджав, відносно недавно. Мені здається, що це був початок повномасштабної війни, коли він до мене телефонував. І досить часто приїжджали й телефонували з телебачення. З нами він спілкується. Багато років він не виходив на зв'язок. Але останнім часом до мене декілька разів телефонував, передавав книжки. І коли він одного разу приїжджав, то привіз мені свою книгу, подарував, підписав", – розповідала Софія Кучерук.

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