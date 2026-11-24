Білоруського музиканта Сергія Міхалка, лідера гуртів "Ляпис Трубецькой" і Brutto, оголосили в розшук у Росії. Його дані з'явилися в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ РФ 23 листопада. При цьому статтю, за якою розшукують артиста, не вказали.

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Інформацію про появу Міхалка в російській базі розшуку оприлюднили 23 листопада. Водночас наразі невідомо, які саме претензії російські правоохоронці висувають музикантові та в межах якого кримінального провадження його розшукують.

Ще в серпні 2026 року Мінський міський суд заочно засудив Сергія Міхалка до чотирьох років позбавлення волі. Покарання він має відбувати в колонії загального режиму.

Музиканта визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі – про розпалювання соціальної ворожнечі (ч. 1 ст. 130) та образу Олександра Лукашенка (ч. 1 ст. 368).

У чому звинувачують

Які саме висловлювання або публікації стали підставою для кримінального переслідування Міхалка, офіційно не розкривають.

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За даними білоруських джерел, звинувачення в образі Олександра Лукашенка пов'язали з відеозаписами, опублікованими у 2021–2022 роках у соцмережах гурту Brutto. У них Міхалок нібито давав негативну оцінку білоруському диктатору, використовуючи, за версією слідства, непристойні висловлювання, зокрема нецензурну лексику. Інше звинувачення – у розпалюванні соціальної ворожнечі – пов'язали з відеозаписами, в яких музикант негативно висловлювався про білоруських силовиків.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, Ляпіс Трубецькой написав пісню про Евромайдан і Небесну сотню, а також Ляпіс Трубецькой на концерті в РФ зі сцени кричав "Слава Україні!".