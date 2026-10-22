Актор Григорій Бакланов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році деякі представники кіноіндустрії намагалися завершити проєкти за участю російських акторів і випустити їх на екрани. За його словами, в окремих випадках обличчя росіян хотіли замінити на постпродакшені, а деякі знімальні групи навіть розглядали можливість дозняти сцени за кордоном.

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Зупинити такі спроби намагалися самі українські актори, які об'єдналися, щоб не допустити повернення росіян в українське кіно. Про це Бакланов розповів в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко.

За словами Бакланова, він разом з іншими акторами виступив проти таких намірів. Їм вдалося порушити це питання настільки активно, що спроби повернути російських артистів на українські екрани зрештою припинилися.

"Я пам'ятаю, коли ще росіян хотіли показувати на екранах після вторгнення, і ми об'єдналися, щоб прибрати це", – пригадав актор.

Бакланов пояснив, що йшлося про різні ситуації. Телеканали могли прагнути якнайшвидше випустити вже готові серіали, а інші учасники виробництва намагалися завершити незняті сцени, щоб продати проєкти на інші ринки, зокрема в країни СНД. В окремих випадках розглядали варіант замінити обличчя російського актора українським за допомогою монтажу.

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"Хтось намагався просто заклеїти обличчя росіянина українським актором на постпродакшені. Не всіх – тих, хто дуже активно підтримував Кремль. А когось не заклеювали, намагалися навіть дознімати з росіянами якісь проєкти, які не встигли дозняти. Але не в Україні – в інших країнах", – розповів він.

Актор згадав, що після цієї історії колеги намагалися створити професійну профспілку. Вона мала б допомогти артистам спільно відстоювати свої інтереси й не допускати подібних ситуацій у майбутньому. Однак задум не вдалося реалізувати, перша за все, через страх акторів втратити роботу.

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Однак після активного обговорення проблеми з росіянами в українському кіно в акторських колах нових спроб дознімати проєкти з окупантами або показувати серіали за їхньої участі, наскільки йому відомо, вже не було.

"Перестали, бо розуміли, що це все одно якось буде відомо", – підсумував актор.

Григорій Бакланов – український актор театру та кіно, якому у 2025 році надали звання заслуженого артиста України. Широкій аудиторії він відомий найбільше за роллю Лавріна Кайдаша в серіалі "Спіймати Кайдаша".

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