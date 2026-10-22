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Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадив

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
3,8 т.
Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадив
Григорій Бакланов викрив зраду в українському кіно після 2022 року. Джерело: facebook.com/baklanovgr

Актор Григорій Бакланов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році деякі представники кіноіндустрії намагалися завершити проєкти за участю російських акторів і випустити їх на екрани. За його словами, в окремих випадках обличчя росіян хотіли замінити на постпродакшені, а деякі знімальні групи навіть розглядали можливість дозняти сцени за кордоном.

Зупинити такі спроби намагалися самі українські актори, які об'єдналися, щоб не допустити повернення росіян в українське кіно. Про це Бакланов розповів в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко.

За словами Бакланова, він разом з іншими акторами виступив проти таких намірів. Їм вдалося порушити це питання настільки активно, що спроби повернути російських артистів на українські екрани зрештою припинилися.

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"Я пам'ятаю, коли ще росіян хотіли показувати на екранах після вторгнення, і ми об'єдналися, щоб прибрати це", – пригадав актор.

Бакланов пояснив, що йшлося про різні ситуації. Телеканали могли прагнути якнайшвидше випустити вже готові серіали, а інші учасники виробництва намагалися завершити незняті сцени, щоб продати проєкти на інші ринки, зокрема в країни СНД. В окремих випадках розглядали варіант замінити обличчя російського актора українським за допомогою монтажу.

Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли ''повернути'' на екрани та хто цьому завадив

За словами Бакланова, він разом з іншими акторами виступив проти намірів показувати росіян в Україні. Джерело: facebook.com/baklanovgr

"Хтось намагався просто заклеїти обличчя росіянина українським актором на постпродакшені. Не всіх – тих, хто дуже активно підтримував Кремль. А когось не заклеювали, намагалися навіть дознімати з росіянами якісь проєкти, які не встигли дозняти. Але не в Україні – в інших країнах", – розповів він.

Актор згадав, що після цієї історії колеги намагалися створити професійну профспілку. Вона мала б допомогти артистам спільно відстоювати свої інтереси й не допускати подібних ситуацій у майбутньому. Однак задум не вдалося реалізувати, перша за все, через страх акторів втратити роботу.

Однак після активного обговорення проблеми з росіянами в українському кіно в акторських колах нових спроб дознімати проєкти з окупантами або показувати серіали за їхньої участі, наскільки йому відомо, вже не було.

Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли ''повернути'' на екрани та хто цьому завадив

Григорій Бакланов був один із ініціаторів створення профспілки. Джерело: facebook.com/baklanovgr

"Перестали, бо розуміли, що це все одно якось буде відомо", – підсумував актор.

Григорій Бакланов – український актор театру та кіно, якому у 2025 році надали звання заслуженого артиста України. Широкій аудиторії він відомий найбільше за роллю Лавріна Кайдаша в серіалі "Спіймати Кайдаша".

Раніше OBOZ.UA повідомляв: кінокритикиня розкрила, чому "хороші росіяни" досі отримують "Оскар" у Голлівуді під час війни в Україні.

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