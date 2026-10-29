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Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистів

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
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Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистів
Злата Огнєвіч розкрила, творчість яких сучасних артистів їй до душі. Джерело: instagram.com/zlata.ognevich

Заслужена артистка України Залата Огнєвіч розкрила, творчість яких представників "нової хвилі" вітчизняної музики найбільше припала їй до душі. Знаменитість виділила для себе п'ятірку фаворитів, куди увійшов, зокрема, 24-річний Shumei (Олег Шумей), з яким вона вже встигла попрацювати й випустити спільну пісню "Буревіями".  

Та все ж більшість місць у рейтингу Огнєвіч займають саме жінки-артисти, адже, почувши відповідне запитання, їй на думку одразу спали KLER (Валерія Колесник), KOLA (Анастасія Прудіус) та SKYLERR (Валерія Кудрявець). Свій топ-5 виконавців вона озвучила в коментарі для "ЖВЛ".

"У "новій хвилі" української музики дуже багато талановитих артистів і співачок. Це KLER, KOLA, SKYLERR. Якщо брати з чоловіків, то неймовірний Nikow (Дмитро Ніков). Його пісні в саме серце. Олег Шумей, з яким у нас був фіт", – висловилася зірка.

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Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистів

Огнєвіч подобається творчість KLER та KOLA

Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистів

SKYLERR опинилася серед фаворитів заслуженої артистки. Джерело: Instagram @skylerr_official

За словами Злати Огнєвіч, їй загалом подобається спостерігати за сучасним розвитком української музики. Вона бачить, що нові артисти своєю творчістю кардинально змінюють індустрію.

"Мене дуже тішить, як змінилася українська музика і якої форми вона зараз набула. І буде ще набувати", – підсумувала співачка.

Заслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистів

Огнєвіч високо оцінила талант Nikow та Shumei

Раніше OBOZ.UA розповів, що Дядя Жора назвав співачку, яку найчастіше кличуть на приватні святкування, та розсекретив гонорари топзірок.

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