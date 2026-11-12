Заплакана Стася Ровінська показала принизливе повідомлення ексчоловіка, якого вважали ''чудовим батьком''

Телеведуча Стася Ровінська, яка у травні 2026 року оголосила про розлучення після 13 років шлюбу, показала емоційне відео зі сльозами на очах та оприлюднила фрагмент особистого листування з колишнім чоловіком Ярославом Ровінським. На скриншоті видно, що чоловік відповів принизливою фразою на повідомлення ексдружини, яка зізналася, що дуже втомилася та зневірилася.

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В InstaStories проукраїнська донька проросійської телеведучої Сніжани Єгорової з'явилася із заплаканим обличчям. Вона також опублікувала скриншот переписки, супроводивши його підписами: "Народила цій людині трьох дітей", "Сил нема" та "1% мого життя".

У листуванні Ровінська написала колишньому обранцю, що не знає, навіщо взагалі йому пише, адже дуже втомилася та зневірилася. Водночас додала, що впорається.

У відповідь отримала коротке: "Гівно не тоне". Після цього телеведуча, ймовірно, з обуренням написала: "Дякую".

Цікаво, що ще у травні її батько, режисер Семен Горов, позитивно висловлювався про колишнього зятя. Однак, коли стало відомо про розлучення пари, він відмовився обговорювати подробиці особистого життя доньки.

"Я не знаю, що сказати... Хочу лише сказати, що це сумно і боляче. Але я завжди підтримував Стасю і підтримуватиму в будь-яких рішеннях. І так само можу сказати, що Ярослав – чудовий батько", – говорив режисер в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Нагадаємо, Стася та Ярослав Ровінські одружилися у 2014 році. У експодружжя троє дітей: сини Еван та Еней, а також донька Емма. На початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до США, де телеведуча нині живе та працює. У травні 2026-го вона повідомила, що їхній шлюб завершився після 13 років разом.

Раніше OBOZ.UA писав, що колишній чоловік путіністки Сніжани Єгорової – Семен Горов – назвав їхній шлюб "помилкою" і розповів про сімейні скандали. За його словами, вони одружилися надто рано – у віці 21 року – і не були готові до спільного життя, що врешті призвело до розриву після близько десяти років разом.

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