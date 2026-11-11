Замість дочки з Києва – вінок від Путіна: на похорони акторки-путіністки Федосєєвої-Шукшиної відмовилися їхати рідні з України

11 листопада в Москві поховали російську акторку Лідію Федосєєву-Шукшину, яка підтримувала повномасштабну війну, однак на церемонії з'явилися далеко не всі її родичі. Приїжджати до країни-агресора відмовилася старша донька путіністки з українським громадянством Анастасія Вороніна-Франсішку, а також її онука Лаура з сином, які мешкають у Києві.

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Про це заявляють пропагандистські медіа. На похороні були присутні дві інші доньки акторки – Марія та Ольга, щоправда, протягом усієї церемонії вони помітно тримали дистанцію одна від одної.

Що цікаво, тоді як рідні з України не провели Лідію Федосєєву-Шукшину в останню путь, російський диктатор Володимир Путін вирішив "віддати шану" акторці, яка підтримувала його терористичний режим. Він надіслав на траурну церемонію вінок, а до цього висловив свої співчуття сім'ї артистки за допомогою телеграми.

Нагадаємо, що Лідія Федосєєва-Шукшина померла увечері 6 листопада в одній із московських лікарень. За кілька тижнів до цього 88-річну акторку екстрено госпіталізували через проблеми з серцем. Вона опинилася в реанімації, а згодом лікарі підключили її до апарату штучної вентиляції легень. Проте всі ці маніпуляції не дали позитивного результату. Акторка-путіністка померла від серцевої недостатності.

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Позиція артистки щодо війни

Україна відіграла важливу роль у становленні кар'єри Лідії Федосєєвої-Шукшиної. Вона отримувала ролі в популярних українських проєктах, серед яких: "Катя-Катюша", "Люди моєї долини", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Жіноча інтуїція 2" та інших. Кілька років акторка навіть жила у Києві, але згодом ніби зовсім забула про цю сторінку своєї біографії.

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Як розкрила російська адвокатка, Лідія Федосєєва-Шукшина схвалювала так звану "СВО", допомагала дітям, які втратили домівки, та загалом вважала підтримку РФ у війні важливою справою у своєму житті.

"Труднощі воєнного часу та часу блокади навчили її того, що необхідно допомагати. Вона допомагає нашій країні, оскільки вважає це дуже важливим для себе", – сказала адвокатка.

Одіозну проросійську позицію займають й інші члени родини Федосєєвої-Шукшиної. Її донька Марія публічно виступає на підтримку Володимира Путіна, ба більше, навіть закликала співгромадян писати доноси на тих, хто слухає пісні українських співачок Вєрки Сердючки та Софії Ротару. А от онук акторки Макар Касаткін взагалі вирушив на фронт. Щоправда, повоював він недовго і повернувся до зйомок в кіно.

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