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"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
30
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
Юрій Нікітін розкрив, скільки коштує виступ Вєрки Сердючки на корпоративі

Український продюсер Юрій Нікітін розкрив, у скільки обійдеться виступ епатажної співачки Вєрки Сердючки, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, на приватному заході. За його словами, вартість участі зірки Євробачення на корпоративі може змінюватися від багатьох чинників, проте стартує від 30 тисяч доларів (близько 1 351 419 грн).

Про заробітки Сердючки продюсер заговорив в інтерв'ю Василю Тимошенку. Нікітін наголосив, що на формування ціни за виступ безпосередньо впливає аудиторія та масштаб заходу, адже за час розвитку кар'єри артистка мала досвід участі в корпоративах зі світовими зірками, як от Кайлі Міноуг.

"Немає сталої цифри у жодного артиста. Це залежить від того де і на кого ти працюєш. До війни 2014 року ми багато працювали в Росії. У нас були унікальні концерти, які мало в кого були. Це Вєрка Сердючка і Rammstein, Роббі Вільямс, Кайлі Міноуг або Крістіна Агілера. Це корпоративи, але під таких артистів будувалися справжні сцени. Це повноцінний перформанс. Тільки повний склад на сцені. Ми ніколи не виступаємо, щоб Сердючка була лише з "мамою"– розповів продюсер.

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''Залежить від того, де і для кого працюєш'': Нікітін розкрив, скільки коштує запросити ''ікону'' Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив

Юрій Нікітін заговорив про дохід Вєрки Сердючки. Джерело: Скриншот

За словами Юрія Нікітіна, перш ніж остаточно сформувати ціну, вони ретельно вивчають, хто саме хоче запросити знаменитість на приватний захід. Після аналізу вартість виступу Вєрки Сердючки може варіюватися від 30 до 100 тисяч доларів. 

Що цікаво, як розсекретив Юрій Нікітін, зараз далеко не найприбутковіший період в кар'єрі артистки. Пік спостерігався на початку становлення Вєрки Сердючки в шоу-бізнесі, а також після виходу альбому "Ха-ра-шо!".

''Залежить від того, де і для кого працюєш'': Нікітін розкрив, скільки коштує запросити ''ікону'' Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив

Вартість виступу артистки залежить від багатьох факторів. Джерело: instagram.com/v_serduchka

Безпосередній вплив на кар'єру епатажної співачки мала й участь у Євробаченні 2007. За словами Нікітіна, саме тоді Вєрка Сердючка привернула увагу західної аудиторії та, до речі, оновила стиль, додавши нині фірмову зірку на голові.

"Сердючка – це ікона Євробачення. Її запрошують ледь не кожного року. Вона п'ять чи більше разів виступала на головній сцені Євробачення, не враховуючи супутні події. Таких артистів як Сердючка на Євробаченні буквально п'ятірка", – зазначив Нікітін.

Раніше OBOZ.UA розповів, що продюсер Вєрки Сердючки розкрив причину, чому Данилко не перекладає хіти з російської і досі їх співає.

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