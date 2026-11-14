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Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
93
Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака
Володимир Дантес поцілував свого колегу просто на сцені

Український співак Володимир Дантес вразив публіку несподіваним вчинком в ефірі талант-шоу "Фабрика зірок". Після закінчення виступу одного з учасників проєкту він прямо на сцені поцілував молодшого колегу по цеху BRYKULETS (справжнє ім'я – Іван Іщенко).

Екстравагантний перформанс Дантес влаштував у дев'ятому прайм-шоу "Фабрики зірок". Артист неабияк розбурхав аудиторію під час напруженого півфіналу, адже в залі миттєво залунали гучні оплески та вигуки.

Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака

Володимир Дантес поцілував BRYKULETS

Спершу взаємодія виконавців зовсім не мала незвичного вигляду. Володимир Дантес, який виконує роль ведучого "Фабрики зірок", підняв з підлоги кілька речей BRYKULETS, за що той вирішив йому "подякувати" в нестандартний спосіб. Співак почав швидко зменшувати дистанцію між їхніми обличчями. Дантес витримав кількасекундну паузу та поцілував колегу, після чого промовив в його бік кілька компліментів.

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"Обожнюю тебе. Ваню, ти прекрасний приклад людини, яка стільки років на сцені, але залишається такою прекрасною, щирою і просто людяною", – сказав ведучий талант-шоу.

Несподіваний вчинок Дантеса не оминули увагою і користувачі мережі. Співаків назвали версією Мадонни та Брітні Спірс від "Фабрики зірок", натякнувши на резонансний виступ знаменитостей на церемонії MTV Video Music Awards у 2003 році. Вони поцілувалися в губи й спровокували справжній фурор в інформаційному просторі.

Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака

Вчинок артиста обговорюють у мережі. Джерело: Скриншот

Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака

Поцілунок співаків нагадав юзерам перформанс Мадонни та Брітні Спірс у 2003 році. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що Могилевська зробила заяву після поцілунку з одруженим Козловським і натякнула, як відреагував її бойфренд.

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