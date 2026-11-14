Зал вибухнув оваціями: Дантес просто на сцені несподівано поцілував відомого українського співака

Український співак Володимир Дантес вразив публіку несподіваним вчинком в ефірі талант-шоу "Фабрика зірок". Після закінчення виступу одного з учасників проєкту він прямо на сцені поцілував молодшого колегу по цеху BRYKULETS (справжнє ім'я – Іван Іщенко).

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Екстравагантний перформанс Дантес влаштував у дев'ятому прайм-шоу "Фабрики зірок". Артист неабияк розбурхав аудиторію під час напруженого півфіналу, адже в залі миттєво залунали гучні оплески та вигуки.

Спершу взаємодія виконавців зовсім не мала незвичного вигляду. Володимир Дантес, який виконує роль ведучого "Фабрики зірок", підняв з підлоги кілька речей BRYKULETS, за що той вирішив йому "подякувати" в нестандартний спосіб. Співак почав швидко зменшувати дистанцію між їхніми обличчями. Дантес витримав кількасекундну паузу та поцілував колегу, після чого промовив в його бік кілька компліментів.

"Обожнюю тебе. Ваню, ти прекрасний приклад людини, яка стільки років на сцені, але залишається такою прекрасною, щирою і просто людяною", – сказав ведучий талант-шоу.

Несподіваний вчинок Дантеса не оминули увагою і користувачі мережі. Співаків назвали версією Мадонни та Брітні Спірс від "Фабрики зірок", натякнувши на резонансний виступ знаменитостей на церемонії MTV Video Music Awards у 2003 році. Вони поцілувалися в губи й спровокували справжній фурор в інформаційному просторі.

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