''Забери свої руки!'' Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку ''Красуні'' через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибачення

Американський актор і друг України Майкл Дуглас пригадав гучну сварку із зіркою фільму "Красуня" Джулією Робертс, яка сталася понад 35 років тому. Тоді артист різко відреагував на те, що 13-річного Кемерона, його сина від першого шлюбу, обійняла голлівудська акторка. Щоправда, пізніше Дуглас зрозумів, що перейшов межу, і намагався загладити конфлікт.

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Про неприємний епізод свого життя 82-річний Дуглас розповів у мемуарах "Одна пекельна поїздка", повідомляють у People. За словами актора, він був п'яним, коли став причиною цієї сцени на вечірці 1990 року. Зірка назвав цю історію однією з найбільш ганебних у своєму житті.

На той момент Дуглас був продюсером фільму "Коматозники", у якому грали Робертс та її тодішній хлопець Кіфер Сазерленд. Після церемонії нагородження премії "Золотого глобуса" компанія пішла на вечірку, куди Дуглас прийшов разом із сином Кемероном, якому було близько 13 років.

"Ми були в барі, і Джулія обійняла мого сина, ніби притулившись до нього", – згадав актор.

Тому реакція актора виявилася надзвичайно різкою. Дуглас звернувся до Робертс зі словами: "Забери свої руки від мого сина, візьми той "Золотий глобус" і постав його туди, куди не світить сонце".

Наступного дня Дуглас зрозумів, що його поведінка була надмірною. Він вирішив не залишати ситуацію без вибачень: надіслав акторці троянди, а згодом особисто перепросив у неї та Сазерленда.

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"Я перейшов межу з найзатребуванішою молодою акторкою Голлівуду", – зазначив Дуглас.

За словами знаменитості, актори зрештою пробачили йому цей інцидент. Однак повернути колишні стосунки з Джулією Робертс йому так і не вдалося.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Майкл Дуглас став "адвокатом" України на Заході та з яким українським містом йому приписували звʼязок.

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