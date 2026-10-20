За ці гроші можна купити ''люксове'' авто: Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометрВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьІлюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиІлюстрація - жінка тримає в руках телефон і банківську карткуОщадбанк списуватиме з рахунків українців по 150 грн уже з 1 листопада: кого торкнуться нові правилаНайбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компаніїНайбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компаніїЗеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників Конгресу США: подробиціЗеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників Конгресу США: подробиціБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюНа кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФНа кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФУсі проблеми добігають кінця: для трьох знаків зодіаку настає час чудових подійУсі проблеми добігають кінця: для трьох знаків зодіаку настає час чудових подій"Мають припинитися": генсек ООН "глибоко стурбований" ударами України по РФ і "рішуче засудив" посилення атак на українські міста"Мають припинитися": генсек ООН "глибоко стурбований" ударами України по РФ і "рішуче засудив" посилення атак на українські міста

За ці гроші можна купити "люксове" авто: Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
21
За ці гроші можна купити "люксове" авто: Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки
Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки

Співак Павло Зібров зізнався, що за один виступ протягом багаторічної кар'єри отримав настільки великий гонорар, що за ці гроші можна було б придбати люксовий автомобіль. Водночас артист не став називати конкретну суму, пояснивши, чому вважає розмови про власні заробітки недоречними.

Про це народний артист України розповів в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. Вона поцікавилася, скільки сьогодні коштує запросити співака на корпоратив, однак він не поспішав відповідати на запитання.

За словами Зіброва, фінансовими питаннями займається його дружина Марина, яка також працює директоркою артиста. Саме вона спілкується із замовниками та узгоджує вартість виступів, а співак у цю справи не лізе. Зібров пояснив, що ціна залежить від обставин, зокрема місця проведення заходу та витрат на дорогу.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
23,2 т.
Наталія Бучинська зламала ребра після падіння: як почувається співачка і чи відбудуться заплановані концерти
23,2 т.
Наталія Бучинська зламала ребра після падіння: як почувається співачка і чи відбудуться заплановані концерти
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
4,2 т.
Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото "грайливого" образу Еріки Колесніченко
4,2 т.
Дитяче Євробачення 2026: з'явилися перші кадри з репетиції представниці України. Фото "грайливого" образу Еріки Колесніченко
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
879
Playboy, російська мова та "неправильне" ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026
879
Playboy, російська мова та "неправильне" ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026

"Усі дзвонять конкретно Марині Володимирівні. Не мені. Ти уявляєш, мені дзвонять, я кажу: "5 тисяч доларів чи 10, чи 20 тисяч євро". Це негарно. Це дуже негарно казати", – зазначив виконавець.

Він додав, що виступи можуть відбуватися не лише в Україні, а й за кордоном. У таких випадках артисту доводиться витрачати кілька днів на дорогу та підготовку до заходу, що також впливає на організацію роботи та вартість виступу.

За ці гроші можна купити ''люксове'' авто: Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки

Павло Зібров розповів про найбільший гонорар. Джерело: instagram.com/pavlo_zibrov

Журналістка не задовольнилася поясненнями співака й тоді запитала про найбільший грошовий гонорар, який він отримав за всю кар'єру. Зібров зрештою відповів, але вирішив не розкривати точну суму.

"Не скажу, скільки це грошей, але це люксова машина", – поділився артист.

Співак наголосив, що це був один із найбільших гонорарів у його житті. Варто зазначити, що нині "люксові" автівки коштують від 80 до 500 тисяч доларів, а то й більше.

Зокрема, Зібров пояснив, що обережно ставиться до замовлень на приватні заходи. За його словами, він перевіряє, хто саме запрошує його виступати, адже не хоче ризикувати репутацією заради великих грошей.

За ці гроші можна купити ''люксове'' авто: Павло Зібров назвав свій найбільший гонорар і зізнався, чому не говорить про заробітки

Зібров уважно ставиться до репутації. Джерело: instagram.com/pavlo_zibrov

Артист пригадав, що раніше відмовлявся від виступів для деяких представників Партії регіонів, навіть коли йому пропонували збільшити гонорар удвічі. Він наголосив, що не хоче опинитися в ситуації, коли один вечір може перекреслити роки роботи над власним іміджем.

"Щоб не влізти в халепу, як деякі наші артисти лізли пару років назад. Потім не відмиєшся! Ти обличчя робиш усе життя, а потім за один вечір можеш його просто на нуль звести", – пояснив співак.

Раніше OBOZ.UA писав, що єдина дочка Павла Зіброва, яка скинула 23 кг, приголомшила своїм новим виглядом.

Схожі теми
зіркигонорарфінансиПавло ЗібровПавло Зібров
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел