''За $300 він усе зробить''. Остапчук після виїзду з України принизив Анатоліча та колишню дружину: чому його стендап обурив українців

Телеведучий Володимир Остапчук, який влітку переїхав до Канади, де живуть його старші діти з колишньою дружиною Оленою, а тепер повернувся до кар'єри стендап-коміка, оскандалився своїм першим гумористичним виступом за кордоном. У соцмережах звернули увагу на недоречні жарти про матір його двох старших дітей, колишнього друга Анатолія Анатоліча та "заїжджену платівку" з темами для анекдотів.

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Остапчук виступав 7 листопада у Монреалі (Канада), де, за словами інтернет-користувачів, зібралася лише третина залу. Усі подальші обговорення його виступу проходили у соцмережі Threads.

Там найбільше звернули увагу на чотири речі: відсутність новизни, скандальна заява про колишню дружину, недоречне висловлювання про ексдруга Анатолія Анатоліча та присутність дружини Катерини у залі.

У мережі зібрали підбірку колишніх розповідей Остапчука про Євробачення, де він був ведучим у 2017 році, побутових ситуацій, про які публічно згадував кілька років тому, згадок про знання лише кількох фраз французькою мовою, які завчив заради Євробачення, переписку з арабом, який пропонував гроші за ніч з ним тощо.

Тепер він заявляє, що у момент переписки з цим іноземцем дав номер телефону колеги та тодішнього друга Анатолія Анатоліча. За спогадами ведучого, після проведення Євробачення у 2017-му йому писав араб, який запрошував провести із ним ніч у готелі, а заплатити за це він пропонував лише 300 доларів.

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"Ви серйозно? Я Євробачення вів! Три тисячі! Я не такий. Але я людина не гнила – я дав йому номер телефона Анатолія Анатоліча. Я думаю, що вони списалися. Цей за 300 доларів 100% все зробить", – казав він глядачам у залі.

Під час цього стендапу Остапчук також згадував свою колишню дружину, заявляючи, що 2007-й – рік, коли вони одружилися – був найгіршим роком в його житті. Водночас зауважив, що саме у цей рік його теперішня дружина пішла у 1-й клас.

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Не оминули інтернет-користувачі й того, що на будь-яких публічних заходах дружина Остапчука, Катерина, постійно поруч з ним. Раніше її критикували за те, що жінка їздила з ведучим на корпоративи та весілля і ні на крок не відходила від нього, навіть якщо була зайвою в кадрі.

Цього разу Катерина Остапчук зайняла місце у першому ряду в залі, а поруч із собою розташувала візок, де сидів їхній спільний син Тимофій. Варто зазначити, що жінка працює менеджером Остапчука і тому постійно з ним у поїздках.

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Відповідно у Threads лунали такі коментарі з обуреннями щодо стендапу:

"Як цікаво, Катя завжди розповідає, що "з першою дружиною ми в нормальних відносинах". Але паплюжити її в стендапі вони спокійно наважились".

"У мене питання: хто ці всі люди, що йшли на це добровільно? Розумію, еміграція, сумують за домом, але щоб так паяло, що йдуть на Остапчука..."

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"Більше схоже на збір мігрантів, які прийшли послухати "найпопулярнішого" з них. Навіщо там жінка з 2-річною дитиною?"

"А жарти там були? Чи тільки оце?"

"Роки йдуть – гумор не змінюється! Остапчук за 60 доларів міг би й напрягтися, а не Мухаммеда згадувати!"

"Але це красномовний показник медійної тусовки в Україні, треба виїхати аж до Канади, щоб нарешті сказати колегам що про них думаєш. Ну і якщо чесно, вся репутація Остапчука тримається лише на Євробаченні, після цього у нього були лише провальні телевізійні проекти".

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"Ця третина, яка купила квитки, напевно просто прийшла по п'яні посміятися з Вови і Каті-тілоохоронниці".

"А навіщо маленькій дитині бути присутньою в закритому приміщенні, де купа чужих людей, і слухати дурні жарти замість прогулянки на свіжому повітрі в компанії дітей, молодих матусь. Це було б зрозуміліше".

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"Остапчук в Канаді. Перший стендап у Монреалі: продана третина квитків; Катя з коляскою, як оберіг від порчі і зглазу у першому ряду; руки за спиною і дистанція як умова для бажаючих зробити фото. З основних тем: Анатоліч за 300 доларів, найгірший рік життя – 2007, бо одружився з Оленою Войченко, і звісно Україна. Корупційна, "рішальна", гнила. А Вовчик – ні-ні. Хотів, пробував, але не зміг. Ну і Євробачення! І ще впізнаваність, та така, що проходу не дають навіть коли Вова купує сметану".

"Ну, який ведучий такі і жарти. Юла, Анатолій Анатоліч, як вам? Це ті, що перші не починають і захищаються п'ятий рік. Вочевидь стендап писала "мудра не по роках" і так само по-щурячому з цього сміялась".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Володимир Остапчук планував три стендап-виступи у Канаді. Квитки на них вирішив продавати за 60–61 долар.