З Ужгорода до Москви і назад? Українська блогерка оскандалилася після червоної доріжки в Росії та спробувала ''замести сліди''

Блогерка з Ужгорода Ніколь Вірлан після появи на публічному заході в Москві, привітання диктатора Володимира Путіна з днем народження та кадрів із російської столиці повернулася до рідного міста в Україні, де наприкінці вересня почала шукати трьох незнайомців для спільної гри в падел.

Відео дня

Ще минулого року її поведінку обговорювали в мережі, коли жінка із лайкою висловлювалася про Ужгород, але цьогоріч інтернет-користувачі звернули увагу, що після поїздки до країни-агресора (про що вона відкрито говорила) і подальшої публічної діяльності вона так і не понесла поракання. Однією з тих, хто закликав СБУ звернути на блогерку увагу Юліана Прислупська у TikTok.

Вона нагадала, що Вірлан уже не вперше демонструвала прихильність до країни-агресора, а після поїздок до Москви знову приїжджала в Ужгород і продовжувала жити там. Нині ж, після нової хвилі хрейту жінка вирішила замести сліди, адже тепер її сторінка в Instagram недоступна.

"Спочатку вона їздить в Ужгород, потім вона знову вертається в Москву, знімає відео на Красній площі. І далі вона їде знову в Ужгород, викладає рилз про те, що вона шукає людей, щоб з нею пограли в падл: "Мені потрібно троє незнайомців з Ужгорода і піти грати у падл", – розповіла Прислупська.

РЕКЛАМА

За її словами, найбільше обурення викликає те, що блогерка під час повномасштабної війни їздить до Росії, відвідує там публічні заходи, а потім безпроблемно повертається до українського міста.

Головні історії дня

Варто також зазначити, що останньою її публікацією було фото з падел-клубу, а геолокацією вказаний Ужгород. Однак OBOZ.UA вдалося знайти, що насправді спортивний комплекс розсташовано у Дубаї (ОАЕ), а також що цей бізнес працює на російськомовну аудиторію.

Ці поїздки Вірлан до Росії вже ставали причиною скандалів. У 2025 році вона публікувала кадри з Москви, зокрема фотографувалася на тлі готелю "Україна" та в російському кафе "Пушкін".

РЕКЛАМА

Того ж року Вірлан публічно привітала російського диктатора Володимира Путіна з днем народження. Вона назвала його "одним из главных мировых лидеров" і побажала йому "здоровья, сил и энергии", а також "больших побед".

До цього блогерка потрапила у скандал через висловлювання про Ужгород. У TikTok вона з лайкою висловилася про рідне місто під російську музику. Після цього місцеві активісти вимагали від неї вибачень. Згодом Вірлан перепросила за свої слова, звинувативши українців в агресії, та заявила, що Ужгород завжди залишатиметься для неї рідним містом.

РЕКЛАМА

Раніше OBOZ.UA розповідав, хто така блогерка Настя Скальницька, яка назвала свого чоловіка аферистом, що приховував її "ідеальний шлюб" і чому їй не вірять.

РЕКЛАМА