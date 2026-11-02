З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену ''Голосу країни'' та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІлюстрація - відключення світлаУкраїнцям вимикають світло в аварійному режимі: названо найпроблемніші регіониСамовільно збудований ресторан у Голосіївському парку треба знестиНезаконний ресторан в "Голосіївському" досі не знесли: справу тягнуть роками, а Верховний Суд не зміг назвати терміниЄС і Канада створюють альянс на тлі загроз з боку Трампа та Путіна: що це дає Україні й що може завадитиЄС і Канада створюють альянс на тлі загроз з боку Трампа та Путіна: що це дає Україні й що може завадитиКамалія наважилася назвати ім'я тирана, який її покалічив і змусив брехати всій Україні про синці: це колишній скандальної держслужбовиціКамалія наважилася назвати ім'я тирана, який її покалічив і змусив брехати всій Україні про синці: це колишній скандальної держслужбовиціЇй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. ФотоЇй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. Фото"Шахтарю" влаштували дивовижну "підставу" в Лізі чемпіонів"Шахтарю" влаштували дивовижну "підставу" в Лізі чемпіонівУ Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причинуУ Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причинуМеланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в Олешках: скільки людей врятувалиМеланія Трамп підбила підсумки гуманітарної місії в Олешках: скільки людей врятувалиЯк обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти гроші
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену "Голосу країни" та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
501
З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену "Голосу країни" та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео
54-річний ексрадник міністра підкорив сцену "Голосу країни"

Сцену 14-го сезону талант-шоу "Голос країни" підкорив 54-річний Дмитро Васильєв, який раніше працював в Організації Об'єднаних Націй та обіймав посаду радника міністра. На етапі сліпих прослуховувань він виконав трек Боба Ділана Knockin' on Heaven's Door та змусив стоячи аплодувати не лише глядачів, а й тренерку проєкту Тіну Кароль.

На перших секундах виступу Васильєва зірка розвернула своє крісло й запросила його стати частиною її команди. Виступ політолога можна переглянути на YouTube-каналі "Голосу країни".

Талановитим виконанням культової композиції Дмитро Васильєв одразу "запалив" залу. Глядачі шоу підняли догори телефони з увімкненими ліхтариками й встали з місць, аби трохи потанцювати. Не менше захоплення від співу політолога отримали й зіркові тренери, щоправда, натиснути червону кнопку вирішила лише Тіна Кароль.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
38,8 т.
Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, чому перестав худнути: використовує давній прийом, щоб здаватися струнким
38,8 т.
Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, чому перестав худнути: використовує давній прийом, щоб здаватися струнким
Анастасія КакунАнастасія Какун
3,2 т.
За що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в Україні
3,2 т.
За що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в Україні
Анастасія КакунАнастасія Какун
2,0 т.
Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото
2,0 т.
Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото
З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену ''Голосу країни'' та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео

Дмитро Васильєв виконав на сцені "Голосу країни" трек Knockin' on Heaven's Door. Джерело: Скриншот

Після закінчення виступу Дмитра Васильєва артистка вирішила більше дізнатися про його кар'єрний шлях. Почувши, що раніше 54-річний учасник "Голосу країни" працював у сфері політики, однак не відмовився від мрії пов'язати життя з музикою, Кароль почала аплодувати йому стоячи.

"Для людини, яка мала такий статус, змінити на 180 градусів своє життя і не побоятися прийти в публічний простір, послати всіх і робити, що хочеш, – оце топ!", – емоційно вигукнула співачка.

З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену ''Голосу країни'' та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео

Тіна Кароль аплодувала Васильєву стоячи. Джерело: Скриншот

Зі свого боку Дмитро Васильєв підкреслив, що зламав своєрідний "звичай" нашої країни: "Є традиція, що співаки йдуть у політику. А я з політики йду в музику".

Як розповів Васильєв в інтерв'ю 1plus1, під час виступу на сцені "Голосу країни" він відчував емоційне піднесення. На певний період політолог навіть закрив очі, тож коли побачив, що до нього розвернула крісло Тіна Кароль і почала аплодувати стоячи, був приємно шокований. Із самого початку Дмитро Васильєв хотів опинитися в команді саме цієї тренерки.

З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену ''Голосу країни'' та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео

Політолог від початку хотів потрапити в команду Кароль. Джерело: Скриншот

"Я був дуже здивований такою реакцією. Хоч уже і зізнавався, що дуже хотів до Тіни, адже вона перфекціоністка й надзвичайно серйозно працює зі звуком та нотами. А мені якраз цього бракує, і я хочу цьому вчитися. Розумію, що навіть після роботи над однією піснею ти вже можеш навчитися дуже багато чого. І я просто фантастично вдячний Тіні Кароль за цю можливість", – сказав ексрадник міністра.

До речі, саме композицію Knockin' on Heaven's Door Дмитро Васильєв обрав для сліпих прослуховувань не випадково. Як підкреслив політолог, ця пісня має велику емоційну глибину, а також асоціюється для нього з болем втрат, які принесла війна.

Що відомо про Дмитра Васильєва

Дмитро Васильєв народився 10 листопада 1971 року в Києві. Творчість з'явилася в його житті у досить ранньому віці – спершу він грав на саморобній гітарі, а от в 12 років почав опановувати справжній інструмент і писати вірші. Певний час Васильєв навіть працював актором у США, проте згодом кардинально змінив діяльність.

З політики – в артисти: 54-річний ексрадник міністра вийшов на сцену ''Голосу країни'' та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи. Відео

Васильєв пішов з політики в сферу музики. Джерело: facebook.com/dimitri.vasylev

У період з 2000 по 2005 роки він був виконувачем обов'язків керівника департаменту публічної інформації представництва ООН в Україні. Згодом обіймав посаду заступника прессекретаря президента України Віктора Ющенка. У 2018 році Дмитро Васильєв став радником віцепрем'єр-міністра України, а у 2019-му – політичним консультантом голови Верховної Ради.

Раніше OBOZ.UA розповів, що найскандальніша учасниця "Голосу" Олена Світлицька відповіла на закиди про "куплене" місце в шоу та звинувачення у кумівстві.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуГолос країнифотографіївідеопісніТіна КарольТіна Кароль
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!