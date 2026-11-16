Голлівудська акторка Шерон Стоун звернулася до нареченої свого старшого прийомного сина Роана Джозефа Бронштейна – уродженки України Анни Євтушенко. Зірка зворушливо привітала пару з річницею стосунків та публічно назвала себе "майбутньою свекрухою" українки.

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Відповідний коментар Шерон Стоун залишила під дописом Євтушенко в Instagram. З нагоди особистого свята дівчина поділилася романтичними світлинами з Роаном Джозефом Бронштейном, які підписала: "З річницею нас, кохаю тебе".

"Я безмежно рада за вас обох! З любов'ю, майбутня свекруха", – написала акторка.

Анна Євтушенко не змогла залишити слова Шерон Стоун без відповіді, тож зазначила: "Ми вас любимо. Я не могла б і мріяти про кращу майбутню свекруху!".

Нагадаємо, що роман українки та Роана Джозефа Бронштейна привернули увагу публіки в січні 2026 року. Саме тоді пара оголосила про заручини, хоча стосунки перевела на наступний рівень трохи раніше. Як розкрив син Шерон Стоун, пропозицію руки та серця Анні Євтушенко він зробив під час різдвяних свят.

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Роан Джозеф Бронштейн називає свою кохану-українку "однією з найрозумніших людей", яких він коли-небудь зустрічав, та не соромиться висловлювати радість від того, що вона з'явилася у його житті. Полюбила Анну Євтушенко й зіркова мама нареченого.

"Шерон на сьомому небі від щастя. Сім'я для неї найважливіше, і вона бажає своїм дітям тільки щастя", – говорив інсайдер з оточення Шерон Стоун.

Хто така Анна Євтушенко

У 2022 році Анна Євтушенко переїхала з України до Канади. Судячи з соцмереж дівчини, вона кілька разів змінювала місце проживання за кордоном, а нині оселилася в Лос-Анджелесі, США. Євтушенко працює в маркетинговому відділі компанії, що надає екологічні послуги.

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Будувати романтичну історію з Роаном Джозефом Бронштейном українка почала в той період, коли він був виконавчим директором продюсерської фірми Cahuenga Media Group та заснував медіакомпанію Sweat N Shadow Management.

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