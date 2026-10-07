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"Йому було лише 48". Від тяжкої хвороби помер відомий український продюсер Андрій Канівець, який раніше втратив дружину

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
"Йому було лише 48". Від тяжкої хвороби помер відомий український продюсер Андрій Канівець, який раніше втратив дружину
Андрій Канівець помер у 48 років

Пішов із життя продюсер українських телеканалів Андрій Канівець. Його серце зупинилося у віці 48 років після боротьби зі тяжкою хворобою.

Трагічну звістку повідомив медіаменеджер і продюсер Денис Денк на особистій сторінці у Facebook. Він не розкрив точний діагноз Канівця, натомість зосередив увагу на розкритті професійних та людських якостей покійного колеги.

''Йому було лише 48''. Від тяжкої хвороби помер відомий український продюсер Андрій Канівець, який раніше втратив дружину

Денис Денк повідомив про смерть Андрія Канівця. Джерело: Скриншот

"Із великим сумом повідомляю, що після важкої хвороби помер наш колега та друг, продюсер Андрій Канівець. Йому було лише 48. Це була найщиріша і найдобріша людина, професіонал своєї справи, на якого завжди впевнено можна було покластись, і він ніколи не підводив. Але його підвело здоров'я. Андрій завжди знаходив правильні слова і рішення, завжди підтримував колег і зігрівав своїм теплом, дружньою усмішкою", – йдеться у дописі.

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Денис Денк також зауважив, що після смерті дружини Андрій Канівець до останнього самотужки ніс відповідальність за свою сім'ю. Продюсер знайшов у собі сили рухатися далі та виховував доньку Анну.

"Він постійно пишався її досягненнями в творчості і навчанні. Підтримував її завжди, намагаючись дати їй гідну освіту. На жаль, дівчина тепер залишилась без батьків", – повідомив медіаменеджер.

''Йому було лише 48''. Від тяжкої хвороби помер відомий український продюсер Андрій Канівець, який раніше втратив дружину

Продюсера не стало в 48 років. Джерело: facebook.com/denysdenk

Наостанок Денис Денк закликав всіх небайдужих підтримати доньку Андрія Канівця як фінансово, так і в розвитку власної справи. Він залишив посилання на Telegram-канал Анни, де вона показує театральні перуки, які виготовляє самостійно. До речі, дівчина на своєму акаунті повідомила про смерть тата 27 вересня.

Зауважимо, що Андрій Канівець працював на телеканалі "Інтер" у період з 2003 по 2010 роки. Він обіймав посаду лінійного продюсера двох фільмів проєкту "Великі українці": про Вʼячеслава Чорновола та Ярослава Мудрого. Пізніше до 2012 року Канівець був членом команди каналу "Перший національний" (нині – Перший канал Суспільного). Продюсер також працював на UBR, "112 Україна" та LIVE.

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