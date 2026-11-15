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Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю: що відомо про 19-річну CARMELLE

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
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Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю: що відомо про 19-річну CARMELLE
Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю. Джерело: eurovision.com

Першою в історії переможницею пісенного конкурсу Євробачення Азія стала представниця Філіппін CARMELLE. 19-річна співачка підкорила журі та глядачів композицією Sobra-Sobra, за яку отримала 211 балів. Шоу відбулося 14 листопада в Бангкоку (Таїланд), де за перемогу змагалися артисти з 11 азійських країн.

Про тріумф стало відомо з прямої трансляції конкурсу. CARMELLE вдалося випередити представників Таїланду та В'єтнаму, які посіли друге й третє місця відповідно.

Філіппінська виконавиця отримала 93 бали від професійного журі та ще 118 від глядачів. Загалом за учасників голосували мешканці 183 країн.

У дебютному Євробаченні Азія взяли участь представники Бангладешу, Бутану, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, Монголії, Непалу, Філіппін, Південної Кореї, Таїланду та В'єтнаму. Відповідно тепер конкурс вийшов за межі європейського регіону.

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Про що пісня, яка принесла CARMELLE перемогу

На Євробаченні Азія співачка виступила з композицією Sobra-Sobra, назва якої перекладається як "занадто багато". Пісня створена у жанрах поп та реп, а також з нотками традиційних філіппінських інструментів – кубінгу і кулінтангу. У ній також зазвучало поєднання тагальської та англійської мов.

Композиція присвячена жіночій незалежності, впевненості в собі та праву не підлаштовуватися під чужі очікування. У тексті CARMELLE порушує тему подвійних стандартів, з якими стикаються жінки: коли вони проявляють характер, їх називають владними, а коли відстоюють власні бажання – надто амбітними. Перед фіналом співачка пояснювала, що хотіла присвятити цю роботу всім філіппінським жінкам.

"Я увійшла в історію, адже це відбулося вперше. Для мене це величезна відповідальність, адже це світова сцена, тож дякую всім, хто голосував за мене", – сказала виконавиця після тріумфу.

Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю: що відомо про 19-річну CARMELLE

За перемогу CARMELLE отримала трофей у вигляді золотого кришталевого мікрофона. Джерело: instagram.com/eurovision

За перемогу CARMELLE отримала трофей у вигляді золотого кришталевого мікрофона. Крім того, співачка матиме можливість виступити на Євробаченні 2027 у болгарському Бургасі.

Що відомо про першу переможницю Євробачення Азія CARMELLE

Справжнє ім'я співачки – Кармель Алліза Сан-Хуан Колладо. Вона народилася 16 липня 2007 року на Філіппінах. Esc plus зазначають, що музикою дівчина захопилася ще в ранньому дитинстві: за словами її родини, співочі здібності проявилися, коли їй було лише три роки. Мати підтримувала доньку та допомагала їй розвивати вокальні навички.

Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю: що відомо про 19-річну CARMELLE

Що відомо про першу переможницю Євробачення Азія CARMELLE. Джерело: instagram.com/eurovision

Перші серйозні досягнення CARMELLE здобула ще в підлітковому віці. У 2019 році, коли їй було 12 років, вона представляла Філіппіни на Чемпіонаті світу зі сценічного мистецтва у Каліфорнії та повернулася додому із сімома золотими медалями в різних категоріях.

Того ж року співачка взяла участь у четвертому сезоні The Voice Kids Philippines. Вона дійшла до фіналу, де посіла друге місце. Останні 5 років вона розвивала музичну кар'єру: записувала композиції з іншими виконавцями та працювала над власним матеріалом.

Євробачення Азія оголосило свою першу в історії переможницю: що відомо про 19-річну CARMELLE

Перші серйозні досягнення CARMELLE здобула ще в підлітковому віці. Джерело: instagram.com/carmelle_lite

У травні 2026 року CARMELLE випустила дебютний сольний альбом, до якого увійшли 11 композицій англійською та філіппінською мовами. Серед її робіт – пісні Morena, Salamin, Checklist і Unti-Unti.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що фіналіст Євробачення 2026 оскандалився виконанням пісні гурту "Тату", який підтримує війну в Україні.

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