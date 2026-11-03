Євген Рибчинський зі сцени ''Людини року'' присоромив культурну еліту через несправедливість до легендарного батька

Поет Євген Рибчинський публічно заговорив про несправедливе ставлення культурної еліти України до свого батька Юрія Рибчинського, коли отримував замість нього спеціальну відзнаку "Зіркове соло" під час церемонії вручення премії "Людина року". Він прямо зі сцени наголосив: хоча легендарному драматургу і присудили почесну нагороду, його творчість роками залишається недооціненим у рідній країні.

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За словами Євгена Рибчинського, у доробку його тата понад 3 тисячі написаних композицій, а не 150, як озвучили ведучі заходу, проте ніхто ніколи не проявляв ініціативу щодо їх поширення. Запис сильної промови поет поширив у своєму Facebook.

"Я дуже вдячний премії, що вкотре відзначає мого тата. Мій тато щиро відзначений у свої 80 із зайвим років. Як вже пролунало тут, він і Герой України, і Легенда, і все решта. Але він написав не 150 пісень, 150 написав я. Він написав понад 3 тисячі. Це так, про всяк випадок, щоб зрозуміти велич цієї людини", – наголосив поет.

Євген Рибчинський висловив певне обурення тим, що його легендарний батько, незважаючи на всі відзнаки, дотепер часто залишається поза увагою українських видавництв чи радіостанцій. Особливий подив у нього викликає те, що Юрій Рибчинський жодного разу навіть не був у переліку номінантів Національної премії України імені Тараса Шевченка, яка існує вже 65 років.

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"Жодне видавництво ще саме не видало жодної збірки його віршів. Жодна радіостанція просто так жодного разу не крутила його пісні. Із 1961 року існує Шевченківська премія в Україні. Тато жодного разу не був навіть номінований. Тому я щиро вдячний премії "Людина року" за справжнє визнання. І я хочу сказати, що для мого тата, для Юрія Рибчинського, найважливішим визнанням є народна любов і народна шана. Дякую", – висловився Євген Рибчинський.

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