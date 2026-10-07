Єва Лонгорія розкрила несподівану причину, чому насправді носить одяг від українських брендів

Голлівудська акторка Єва Лонгорія свідомо обирає одяг українських дизайнерів, щоб привертати увагу до України. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" зізналася, що саме війна стала однією з причин, чому вона вирішила публічно підтримувати українську моду.

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Про це 50-річна акторка розповіла в короткому інтерв'ю українській блогерці, підприємниці та креативній директорці Cher'17 Тетяні Парфільєвій. Вона запитала знаменитість про бренд BALYKINA, в образі якого Лонгорія з'явилася на Тижні моди в Парижі у 2025 році.

"Знаєте, коли почалася війна, я навмисно вдягнула українського дизайнера в Каннах, тому що хотіла висловити свою підтримку Україні", – сказала Лонгорія.

Актрисі пригадали її образ під час Тижня моди в Парижі у 2025 році. Вона з'явилася в елегантному монохромному вбранні від BALYKINA. Причому сама акторка позначила український бренд у своїй публікації в Instagram.

Для виходу знаменитість обрала чорний корсет із відкритими плечима та розширеним низом. Його вартість на сайті бренду становила 24 780 гривень. Корсет Лонгорія поєднала з довгою шовковою спідницею за 20 580 гривень.

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Акторка не стала перевантажувати образ аксесуарами, доповнивши його лише кількома масивними каблучками. Волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі зробила ставку на нюдові відтінки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що ікона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн.

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