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Який вигляд має "таємний" особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем "шарлатана" та кому перейде у спадок

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read3 хв
icon 1,8 т.
Який вигляд має "таємний" особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем "шарлатана" та кому перейде у спадок
Анатолій Кашпіровський мав таємний маєток у США. Джерело: Росмедіа

Психотерапевт Анатолій Кашпіровський, який нажив собі слави "шарлатана" через методику "дистанційного зцілення", останні роки провів у Росії, однак це не завадило йому обзавестися нерухомістю в США. У 2013-му "екстрасенс" придбав маєток у місті Ла-Квінта (Каліфорнія) приблизно за 340 тисяч доларів (близько 15 264 595 грн).

Відповідну інформацію повідомили росмедіа. Каліфорнійський особняк Кашпіровського має досить просторі кімнати, дизайн яких виконаний у світлих тонах, та немалу прибудинкову територію. Однак, що цікаво, у певний період нерухомість "шарлатана" перетворилася із корисної інвестиції на суцільний головний біль. 

Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

Вартість маєтку становила 340 тисяч доларів. Джерело: Росмедіа

Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

У 2013 році Кашпіровський придбав будинок в США. Джерело: Росмедіа

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За даними росіян, після покупки Анатолій Кашпіровський оформив будинок на свою доньку Олену від першого шлюбу. Однак жінці фактично не знадобився маєток, адже вона мешкала в Торонто, тож у 2014 році туди переїхав син психотерапевта Сергіо Монтане з тодішньою дружиною та дитиною. У 2018-му право власності перейшло до Анатолія Кашпіровського, адже Олена загинула в ДТП.

Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

Кашпіровський мав "таємний" будинок в Каліфорнії. Джерело: Росмедіа

Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

Бдинок став для "шарлатана" головним болем. Джерело: Росмедіа

Сергіо продовжив жити в особняку, що створювало для "шарлатана" немало проблем. Справа в тому, що син "екстрасенса" із сім'єю почали змінювати планування ділянки без необхідних погоджень. Через це Кашпіровському, як офіційному власнику будинку, надходили штрафи на загальну суму в близько 1 тисячу доларів (44 895 грн). Психотерапевту довелося також ремонтувати дах, який із часом почав протікати.

Однак, незважаючи на всі проблеми, маєток у США дістанеться саме сину Анатолія Кашпіровського. Днями розпочався процес вступу в спадщину, після завершення якого власником нерухомості стане Сергіо Монтане.

Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

Маєток дістанеться сину "шарлатана". Джерело: Росмедіа

А от із квартирою в Москві ситуація не така проста. Деякі росмедіа повідомили, що в Анатолія Кашпіровського залишилося житло в столиці РФ площею 55,9 кв. м. Однак ще у 2024 році він запевняв, що не має нерухомості в країні-агресорі. За словами "шарлатана", квартира, яку він отримав від Державної думи РФ за часів депутатсва, не була оформлена на нього. Пізніше ж з'явилася інформація, що психотерапевт переписав нерухомість на третю дружину Гулізар Чалбашову. Наразі невідомо, чи справді ця квартира увійде до спадщини Кашпіровського.

Якщо у скандального психотерапевта залишилися заощадження чи авторські права на "медичні розробки", на них можуть претендувати спадкоємці першої черги. Одна частина його активів має дістатися дітям від першого шлюбу, інша – дружині та молодшій доньці.

Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

Кашпіровський помер у 87 років. Джерело: Росмедіа

Нагадаємо, що Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року в Москві. Його серце зупинилося у віці 87 років через наслідки тяжкого онкологічного захворювання. Як повідомив племінник "шарлатана", він страждав від раку четвертої стадії з метастазами, який призвів до поліорганної недостатності.

Раніше OBOZ.UA розповів, яку хитру схему провернула зрадниця Наташа Корольова з американськими "хоромами" та який вигляд має її таємна квартира.

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