Який вигляд має ''таємний'' особняк Кашпіровського в США, чому він став головним болем ''шарлатана'' та кому перейде у спадок

Психотерапевт Анатолій Кашпіровський, який нажив собі слави "шарлатана" через методику "дистанційного зцілення", останні роки провів у Росії, однак це не завадило йому обзавестися нерухомістю в США. У 2013-му "екстрасенс" придбав маєток у місті Ла-Квінта (Каліфорнія) приблизно за 340 тисяч доларів (близько 15 264 595 грн).

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Відповідну інформацію повідомили росмедіа. Каліфорнійський особняк Кашпіровського має досить просторі кімнати, дизайн яких виконаний у світлих тонах, та немалу прибудинкову територію. Однак, що цікаво, у певний період нерухомість "шарлатана" перетворилася із корисної інвестиції на суцільний головний біль.

За даними росіян, після покупки Анатолій Кашпіровський оформив будинок на свою доньку Олену від першого шлюбу. Однак жінці фактично не знадобився маєток, адже вона мешкала в Торонто, тож у 2014 році туди переїхав син психотерапевта Сергіо Монтане з тодішньою дружиною та дитиною. У 2018-му право власності перейшло до Анатолія Кашпіровського, адже Олена загинула в ДТП.

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Сергіо продовжив жити в особняку, що створювало для "шарлатана" немало проблем. Справа в тому, що син "екстрасенса" із сім'єю почали змінювати планування ділянки без необхідних погоджень. Через це Кашпіровському, як офіційному власнику будинку, надходили штрафи на загальну суму в близько 1 тисячу доларів (44 895 грн). Психотерапевту довелося також ремонтувати дах, який із часом почав протікати.

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Однак, незважаючи на всі проблеми, маєток у США дістанеться саме сину Анатолія Кашпіровського. Днями розпочався процес вступу в спадщину, після завершення якого власником нерухомості стане Сергіо Монтане.

А от із квартирою в Москві ситуація не така проста. Деякі росмедіа повідомили, що в Анатолія Кашпіровського залишилося житло в столиці РФ площею 55,9 кв. м. Однак ще у 2024 році він запевняв, що не має нерухомості в країні-агресорі. За словами "шарлатана", квартира, яку він отримав від Державної думи РФ за часів депутатсва, не була оформлена на нього. Пізніше ж з'явилася інформація, що психотерапевт переписав нерухомість на третю дружину Гулізар Чалбашову. Наразі невідомо, чи справді ця квартира увійде до спадщини Кашпіровського.

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Якщо у скандального психотерапевта залишилися заощадження чи авторські права на "медичні розробки", на них можуть претендувати спадкоємці першої черги. Одна частина його активів має дістатися дітям від першого шлюбу, інша – дружині та молодшій доньці.

Нагадаємо, що Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року в Москві. Його серце зупинилося у віці 87 років через наслідки тяжкого онкологічного захворювання. Як повідомив племінник "шарлатана", він страждав від раку четвертої стадії з метастазами, який призвів до поліорганної недостатності.

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