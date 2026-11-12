12 листопада могла би святкувати свій день народження російська акторка з українським корінням Людмила Гурченко. Легенда кіно, яка народилася та виросла в Харкові, завжди тепло відгукувалася про рідну країну, незважаючи на те, що більшу частину життя провела в Росії, де й побудувала успішну кар'єру. Однак походження зірки фільму "Любов і голуби", схоже, не грає вагомої ролі для її єдиної онуки Олени Корольової, адже вона не сказала жодного кривого слова в бік терористичної політики Кремля.

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Та все ж дотримування мовчазної позиції не стало для жінки запорукою щастя в РФ, адже навіть отримавши спадщину від зіркової бабусі, її доля склалася далеко не "казково". Як зараз живе Олена Корольова, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Онуку Людмилі Гурченко подарувала її єдина донька Марія. Стосунки між ними складалися аж ніяк не легко, тоді як Олена Корольова завжди підтримувала теплі взаємини із бабусею. Зважаючи на це, легендарна харків'янка хотіла забезпечити онучці достойний рівень життя та залишила їй у спадок майже все майно, проте зробила одну "помилку" – вказала в документах ім'я зятя. Він розпочав багаторічну судову тяганину через майно, за результатами якої Корольова отримала дві квартир у центрі Москви, автомобілі та заміський будинок Гурченко.

Але осісти в столиці РФ, схоже, їй не вдалося. Втративши роботу на телебаченні, Олена Корольова виставила майно бабусі на продаж, а сама згодом переїхала за місто. Таким змінам жінка вирішила навіть присвятити кілька дописів в соцмережах, під якими залишала підписи на кшталт: "Я звикаю до життя в селі".

На певний період Корольова звела публічну діяльність до мінімуму, адже страждала від депресії через негаразди в особистому житті, зокрема, болісний розрив зі співаком Прохором Шаляпіним, після якого навіть втратила дитину. Проте останнім часом вона знову почала нагадувати про себе в мережі, подекуди дещо дивакуватими образами. Єдина онучка Людмили Гурченко спробувала зробити з себе "ікону стилю", тож вийшла на прогулянку з синьою помадою на губах.

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Окрему частину своєї публічної діяльності Олена Корольова присвячує ура-патріотизму. У 2023 році, наприклад, вона привітала Росію з днем перемоги, гордо заявивши, що її прадід "дійшов до Берліна" під час війни. А от 9 травня 2025-го онука акторки побувала на концерті, де росіяни скакали під пісню "Катюша" в радянській військовій формі.

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Сміливості чітко висловитися щодо повномасштабної війни Олена Корольова в собі так і не знайшла, проте про бажання побачити "мирне небо" над Росією заявляє залюбки.

Раніше OBOZ.UA розповів, який вигляд мали "хороми" українки Людмили Гурченко в Москві та чому "золота клітка" не змогла замінити їй рідний дім.