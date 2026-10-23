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Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
645
Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото
Марія Желяскова представить Україну на The Miss Globe 2026. Джерело: instagram.com/mariamillion_

Уродженка Одеської області Марія Желяскова представить Україну на престижному міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026. 24 жовтня вона вирушить до Пхукету (Таїланд), де проходитиме змагання, та побореться за головну корону.

Конкурс Желяскова хоче використати як впливовий майданчик, з якого зможе розповісти усьому світу про Батьківщину. Про це вона повідомила в коментарі виданню "Махала".

Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Марія Желяскова стала представницею України на The Miss Globe 2026. Джерело: instagram.com/themissglobe

"Для мене велика честь представляти нашу країну на міжнародній сцені та розповідати світові про Україну", – наголосила модель.

Цьогоріч The Miss Globe пройде під гаслом Beauty in Unity ("Краса в єдності") й триватиме у період з 24 жовтня по 7 листопада. За цей час моделі з усього світу братимуть участь у різних заходах, присвячених красі, таланту й культурі своїх країн. Фінальне шоу відбудеться 6 листопада.

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Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Завдяки участі в конкурсі модель хоче розпоісти світу про Україну. Джерело: instagram.com/themissglobe

Що відомо про представницю України

Марія Желяскова народилася в місті Болград. Після закінчення школи вона вступила до Одеського Міжнародного гуманітарного університету, де здобула освіту за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво".

Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Українка займається благодійністю. Джерело: instagram.com/themissglobe

Модель активно займається благодійністю. Свою діяльність вона зосереджує на допомозі дитячим будинкам, притулкам для тварин, а також підтримує військових та дітей, які постраждали через війну.

Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Желяскова отримала титул "Віце Міс" на конкурсі краси "Міс Земля 2025". Джерело: instagram.com/mariamillion_

Желяскова має досить вражаючий досвід участі в конкурсах краси. У 2024 році вона тріумфувала на "Міс Одесі", а згодом отримала головну корону "Міс Земля Україна". Ця перемога принесла українці "квиток" на міжнародний конкурс краси Miss Earth 2025. Марія Желяскова увійшла у топ-8 фіналісток змагання та здобула титул "Віце Міс", що стало першим високим досягненням для України на шоу.

Раніше OBOZ.UA розповів, що корону "Міс США 2026" отримала учасниця, якій раніше заборонили б навіть вийти на сцену. Фото переможниці.

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