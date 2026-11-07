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Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,2 т.
Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото
Володимир Остапчук показав рідкісне фото непублічної доньки

Після еміграції до Канади український ведучий Володимир Остапчук має змогу дедалі частіше бачитися зі своїми дітьми від першого шлюбу, які вже тривалий час живуть у цій країні з мамою Оленою Войченко. Шоумен поділився рідкісним сімейним кадром, на якому показав, як виросла його старша донька Емілія.

Остапчук із колишньою дружиною намагаються захистити приватність спільних дітей, тож на світлині в своїх Instagram-stories знаменитість не засвітив обличчя дівчинки. Та все ж на фото можна побачити, що його донька має струнку статуру й густе, злегка кучеряве волосся.

Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото

Володимир Остапчук поділився рідкісним фото доньки Емілії. Джерело: Скриншот

Володимир Остапчук "зловив" на камеру момент, коли всі троє його дітей разом гралися на майданчику. Середній син ведучого від першої дружини Еван спускався з гірки, тоді як Емілія стояла поруч в очікуванні брата. Наймолодший нащадок шоумена Тимофій, який з'явився на світ під час його теперішнього шлюбу з Катериною Остапчук, з боку спостерігав за їхніми розвагами.

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"Остапчуки молодші", – коротко підписав кадр знаменитість.

Раніше Катерина Остапчук поширила в своїх соціальних мережах фото Евана, який прогулювався за руку з молодшим братом по татовій лінії Тимофієм. Блогерка теж не показала обличчя хлопчика, а лише підкреслила: "Еван у порівнянні з Тімом дуже дорослий".

Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото

Дружина ведучого показала момент зі спільної прогулянки його синів. Джерело: Telegram-канал Катерина Остапчук

Нагадаємо, що після офіціного розриву 12-річного шлюбу між Володимиром Остапчуком та Оленою Войченко досить довго зберігалися максимально непрості стосунки. Жінка публічно звинувачувала ведучого в невірності, зокрема під час вагітності.

"Перша коханка була під час його підготовки до Євробачення. Тоді він навіть пішов до неї. Потім повернувся, просив вибачення, казав, що любить. Я його пробачила, але довіри не було. Коли я народила Евана, Володимир віддав мені свій старий телефон, щоб я ним користувалася. У цьому телефоні в галереї він залишив фото і скриншоти листування з іншими жінками. Їх було три...", – ділилася колишня дружина шоумена.

Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото

Олена Войченко і Володимир Остапчук змогли владнати стосунки після публічних сварок. Джерело: instagram/vova_ostapchuk

Пізніше Войченко заявляла про погрози з боку Остапчука, які нібито не припинялися навіть після її переїзду до Канади з двома дітьми. Проте все ж із часом вони змогли залишити всі непорозуміння в минулому та вибудувати адекватну комунікацію. Як зазначала Катерина Остапчук, це зняло величезний тягар із плечей ведучого.

"Вова роками жив у напрузі з приводу дітей. Я можу тільки уявити, як це виснажує. І вчора, коли ми їхали в готель, він плакав, що нарешті можна просто бачитися і спілкуватися без сварок", – писала блогерка.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Володимир Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив стендап-тур.

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