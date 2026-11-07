Який вигляд має непублічна старша дочка Володимира Остапчука, яка живе в Канаді. Нове фото

Після еміграції до Канади український ведучий Володимир Остапчук має змогу дедалі частіше бачитися зі своїми дітьми від першого шлюбу, які вже тривалий час живуть у цій країні з мамою Оленою Войченко. Шоумен поділився рідкісним сімейним кадром, на якому показав, як виросла його старша донька Емілія.

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Остапчук із колишньою дружиною намагаються захистити приватність спільних дітей, тож на світлині в своїх Instagram-stories знаменитість не засвітив обличчя дівчинки. Та все ж на фото можна побачити, що його донька має струнку статуру й густе, злегка кучеряве волосся.

Володимир Остапчук "зловив" на камеру момент, коли всі троє його дітей разом гралися на майданчику. Середній син ведучого від першої дружини Еван спускався з гірки, тоді як Емілія стояла поруч в очікуванні брата. Наймолодший нащадок шоумена Тимофій, який з'явився на світ під час його теперішнього шлюбу з Катериною Остапчук, з боку спостерігав за їхніми розвагами.

"Остапчуки молодші", – коротко підписав кадр знаменитість.

Раніше Катерина Остапчук поширила в своїх соціальних мережах фото Евана, який прогулювався за руку з молодшим братом по татовій лінії Тимофієм. Блогерка теж не показала обличчя хлопчика, а лише підкреслила: "Еван у порівнянні з Тімом дуже дорослий".

Нагадаємо, що після офіціного розриву 12-річного шлюбу між Володимиром Остапчуком та Оленою Войченко досить довго зберігалися максимально непрості стосунки. Жінка публічно звинувачувала ведучого в невірності, зокрема під час вагітності.

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"Перша коханка була під час його підготовки до Євробачення. Тоді він навіть пішов до неї. Потім повернувся, просив вибачення, казав, що любить. Я його пробачила, але довіри не було. Коли я народила Евана, Володимир віддав мені свій старий телефон, щоб я ним користувалася. У цьому телефоні в галереї він залишив фото і скриншоти листування з іншими жінками. Їх було три...", – ділилася колишня дружина шоумена.

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Пізніше Войченко заявляла про погрози з боку Остапчука, які нібито не припинялися навіть після її переїзду до Канади з двома дітьми. Проте все ж із часом вони змогли залишити всі непорозуміння в минулому та вибудувати адекватну комунікацію. Як зазначала Катерина Остапчук, це зняло величезний тягар із плечей ведучого.

"Вова роками жив у напрузі з приводу дітей. Я можу тільки уявити, як це виснажує. І вчора, коли ми їхали в готель, він плакав, що нарешті можна просто бачитися і спілкуватися без сварок", – писала блогерка.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Володимир Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив стендап-тур.